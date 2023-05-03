https://sputnik-georgia.ru/20230503/politolog-mezhevich-polsha-gotovit-armiyu-k-voyne-s-germaniey-277290985.html
Политолог Межевич: Польша готовит армию к войне с Германией
Политолог Межевич: Польша готовит армию к войне с Германией
Польша держит на границе с ФРГ значительную часть своих военных ресурсов, считая Германию не меньшей экзистенциальной угрозой, чем Россию 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T09:43+0400
2023-05-03T09:43+0400
2023-05-03T10:02+0400
мультимедиа
видео
в мире
польша
германия
берлин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/03/277290626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0530201d2d08216225f0d9af3544d59.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Что происходит в отношениях Берлина и Варшавы и к чему может привести борьба за европейское лидерство? Есть ли в польской элите политические силы, которые не хотели бы конфликта с Россией? При каком условии Польша зайдет на Украину? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
польша
германия
берлин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/03/277290626_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05cf8bbd2dcbba00e1ae1f9af59c89a2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, польша, германия, берлин, политика, видео
мультимедиа, видео, в мире, польша, германия, берлин, политика, видео
Политолог Межевич: Польша готовит армию к войне с Германией
09:43 03.05.2023 (обновлено: 10:02 03.05.2023)
Польша держит на границе с ФРГ значительную часть своих военных ресурсов, считая Германию не меньшей экзистенциальной угрозой, чем Россию
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Что происходит в отношениях Берлина и Варшавы и к чему может привести борьба за европейское лидерство? Есть ли в польской элите политические силы, которые не хотели бы конфликта с Россией? При каком условии Польша зайдет на Украину?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.