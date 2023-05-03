https://sputnik-georgia.ru/20230503/politolog-mezhevich-polsha-gotovit-armiyu-k-voyne-s-germaniey-277290985.html

Политолог Межевич: Польша готовит армию к войне с Германией

Политолог Межевич: Польша готовит армию к войне с Германией

Польша держит на границе с ФРГ значительную часть своих военных ресурсов, считая Германию не меньшей экзистенциальной угрозой, чем Россию 03.05.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Что происходит в отношениях Берлина и Варшавы и к чему может привести борьба за европейское лидерство? Есть ли в польской элите политические силы, которые не хотели бы конфликта с Россией? При каком условии Польша зайдет на Украину? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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