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Премьер Грузии отправился в Венгрию для участия в конференции консерваторов

Премьер Грузии отправился в Венгрию для участия в конференции консерваторов

В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе", основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T13:51+0400

2023-05-03T13:51+0400

2023-05-03T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Венгрию, где примет участие в Конференции консервативного политического действия (CPAC), говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Конференция (CPAC) пройдет в Будапеште 4-5 мая, где запланировано выступление главы грузинского правительства с речью. Основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В состав грузинской делегации под руководством Гарибашвили входит министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе. Идеологическое противоборство – эксперт о консервативных настроениях в Грузии и мире>>В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур. Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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