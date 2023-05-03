https://sputnik-georgia.ru/20230503/reshenie-problem-tbilisi-s-pomoschyu-mobilnogo-prilozheniya---meriya-zapuskaet-novyy-proekt-277311360.html
Решение проблем Тбилиси с помощью мобильного приложения – мэрия запускает новый проект
Решение проблем Тбилиси с помощью мобильного приложения – мэрия запускает новый проект
Загруженная посредством приложения информация будет передаваться соответствующей городской службе 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T14:31+0400
2023-05-03T14:31+0400
2023-05-03T14:43+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Мобильное приложение Fix Tbilisi, с помощью которого жители столицы смогут информировать городские власти о повреждении инфраструктуры, будет запущено 15 мая, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Информация о повреждении с адресом и фото, которую жители Грузии будут загружать через Fix Tbilisi, автоматически будет передана соответствующей городской службе для решения проблемы. Приложение Fix Tbilisi должны были запустить с 1 мая, однако из-за проверок со стороны магазинов приложений Google Play и App Store процесс затянулся.Мэрия Тбилиси заинтересована в том, чтобы оперативно решать городские проблемы, отметил он. Житель Тбилиси, сообщивший о проблеме, после ее решения получит уведомление, сообщил мэр.Мэрия постарается увеличить указанный список, отметил он. Перед запуском проекта состоится презентация, где будет предоставлена более подробная информация. На сегодняшний день граждане сообщают о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
Решение проблем Тбилиси с помощью мобильного приложения – мэрия запускает новый проект
14:31 03.05.2023 (обновлено: 14:43 03.05.2023)
Загруженная посредством приложения информация будет передаваться соответствующей городской службе
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Мобильное приложение Fix Tbilisi, с помощью которого жители столицы смогут информировать городские власти о повреждении инфраструктуры, будет запущено 15 мая, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Информация о повреждении с адресом и фото, которую жители Грузии будут загружать через Fix Tbilisi, автоматически будет передана соответствующей городской службе для решения проблемы. Приложение Fix Tbilisi должны были запустить с 1 мая, однако из-за проверок со стороны магазинов приложений Google Play и App Store процесс затянулся.
"Мы приняли решение упростить общение и решение проблем. Для этого создается соответствующее приложение Fix Tbilisi, которое даст возможность любому человеку предоставить нам информацию", – сказал Каладзе.
Мэрия Тбилиси заинтересована в том, чтобы оперативно решать городские проблемы, отметил он.
Житель Тбилиси, сообщивший о проблеме, после ее решения получит уведомление, сообщил мэр.
"В настоящее время приложение объединяет четыре категории вопросов, а именно: повреждение дорожной инфраструктуры, повреждение деревьев и растений, повреждение наружного освещения и повреждение парковой инфраструктуры", – сказал Каладзе.
Мэрия постарается увеличить указанный список, отметил он.
Перед запуском проекта состоится презентация, где будет предоставлена более подробная информация.
На сегодняшний день граждане сообщают о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.