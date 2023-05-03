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В Грузии нет русофобии – эксперт

В Грузии нет русофобии – эксперт

Несмотря на наличие ряда проблем между Грузией и Россией, очень важно налаживание народной дипломатии, тем более что в Грузии нет и речи о русофобии 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T15:40+0400

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Об этом заявил политик, эксперт, первый посол Грузии в Армении Гигла Барамидзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Но мы приветствуем и народную дипломатию. У нас никогда не было противостояния с русским народом, нет никакого антагонизма. Все это делается специально неправительственными организациями, как будто бы здесь в Грузии страшная русофобия", – рассказал Барамидзе.Как считает эксперт, Грузии выгодны добрососедские отношения с Россией прежде всего по экономическим вопросам, о которых нельзя забывать."До миллиона грузин проживают в России. Это экономические связи. Почему это все должно потеряться? Кроме того, есть смешанные грузино-российские семьи, наши сограждане живут там. Больше всего финансов поступает в Грузию из России. Люди, работающие в России, содержат свои семьи здесь, в Грузии, из России к нам заходит многочисленная продукция", – сказал Барамидзе.По словам эксперта, он не понимает, почему грузинский народ должен от всего этого отказываться в угоду чужим интересам.Политик также выступает за возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Кроме того, он уверен, что с ним согласно не менее 90% населения Грузии."Если сейчас провести плебисцит, опрос, то до 90% населения Грузии, если не больше, выступают за возобновление прямого авиасообщения с Россией. Почему? Хоты бы для того, чтобы не приходилось добираться через третьи страны. От кого мы прячемся? Кого обманываем? Чтобы наши близкие, родственники могли приезжать сюда, а мы – ездили туда. Почему мы должны летать через Баку, Ереван, Беларусь? Ведь все равно эти отношения есть, что в этом плохого?" – сказал Барамидзе.Эксперт уверен, что противники возобновления авиасообщения выделяют миллионы НПО, чтобы те мешали этому процессу.

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