https://sputnik-georgia.ru/20230503/v-gruzii-svobodnye-smi---premer-pozdravil-zhurnalistov-so-vsemirnym-dnem-svobody-pechati-277292686.html
В Грузии независимые СМИ - премьер поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати
В Грузии независимые СМИ - премьер поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати
Деятельность журналистов, основанная на распространении правдивой и сбалансированной информации, называется высокопрофессиональной и свободной журналистикой... 03.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-03T10:44+0400
2023-05-03T10:44+0400
2023-05-03T10:47+0400
грузия
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24260/96/242609615_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_37ec80c626411814a360b58148ce1456.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая— Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил со Всемирным днем свободы печати всех тех журналистов, которые добросовестно служат своей профессии, говорится в поздравительном сообщении главы правительства в соцсети. Всемирный день свободы печати, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, ежегодно отмечается 3 мая. Ежегодно в этот день во многих странах мира проводятся мероприятия в знак защиты СМИ от посягательств на их независимость, а также с целью почтить память журналистов, погибших при исполнении обязанностей. Распространение правдивой и сбалансированной информации - это ответственность журналистов, которую они берут на себя перед народом и перед страной, отметил премьер. "Деятельность, основанная именно на этих принципах и ценностях, в мире называется высокопрофессиональной и свободной журналистикой, поскольку соблюдение этого стандарта создает прочную основу для демократического развития в стране", - написано в поздравлении. Премьер также пожелал журналистам успехов в профессиональной деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24260/96/242609615_111:0:1866:1316_1920x0_80_0_0_5db1d275fa04f66ff42edf2f260e97c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика
грузия, новости, политика
В Грузии независимые СМИ - премьер поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати
10:44 03.05.2023 (обновлено: 10:47 03.05.2023)
Деятельность журналистов, основанная на распространении правдивой и сбалансированной информации, называется высокопрофессиональной и свободной журналистикой, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 мая— Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил со Всемирным днем свободы печати всех тех журналистов, которые добросовестно служат своей профессии, говорится в поздравительном сообщении главы правительства в соцсети.
Всемирный день свободы печати, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, ежегодно отмечается 3 мая. Ежегодно в этот день во многих странах мира проводятся мероприятия в знак защиты СМИ от посягательств на их независимость, а также с целью почтить память журналистов, погибших при исполнении обязанностей.
"Свободная пресса - это признак качества демократии в стране, а также ее стремления к демократии. Медийная среда в нашей стране менялась на протяжении многих лет, однако сегодня у нас свободное, независимое и плюралистическое медиапространство", - написано в поздравлении главы правительства.
Распространение правдивой и сбалансированной информации - это ответственность журналистов, которую они берут на себя перед народом и перед страной, отметил премьер.
"Деятельность, основанная именно на этих принципах и ценностях, в мире называется высокопрофессиональной и свободной журналистикой, поскольку соблюдение этого стандарта создает прочную основу для демократического развития в стране", - написано в поздравлении.
Премьер также пожелал журналистам успехов в профессиональной деятельности.