https://sputnik-georgia.ru/20230503/v-gruzii-svobodnye-smi---premer-pozdravil-zhurnalistov-so-vsemirnym-dnem-svobody-pechati-277292686.html

В Грузии независимые СМИ - премьер поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати

В Грузии независимые СМИ - премьер поздравил журналистов со Всемирным днем свободы печати

Деятельность журналистов, основанная на распространении правдивой и сбалансированной информации, называется высокопрофессиональной и свободной журналистикой... 03.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-03T10:44+0400

2023-05-03T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая— Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил со Всемирным днем свободы печати всех тех журналистов, которые добросовестно служат своей профессии, говорится в поздравительном сообщении главы правительства в соцсети. Всемирный день свободы печати, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, ежегодно отмечается 3 мая. Ежегодно в этот день во многих странах мира проводятся мероприятия в знак защиты СМИ от посягательств на их независимость, а также с целью почтить память журналистов, погибших при исполнении обязанностей. Распространение правдивой и сбалансированной информации - это ответственность журналистов, которую они берут на себя перед народом и перед страной, отметил премьер. "Деятельность, основанная именно на этих принципах и ценностях, в мире называется высокопрофессиональной и свободной журналистикой, поскольку соблюдение этого стандарта создает прочную основу для демократического развития в стране", - написано в поздравлении. Премьер также пожелал журналистам успехов в профессиональной деятельности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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