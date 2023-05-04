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Аварии унесли жизни 93 человек в Грузии в 2023 году
Аварии унесли жизни 93 человек в Грузии в 2023 году
Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий приходится на Тбилиси 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T07:01+0400
2023-05-04T07:01+0400
2023-05-04T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Грузии в дорожно-транспортных происшествиях в период с 1 января по 31 марта текущего года погибли 93 человека, из них двое детей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, за первый квартал 2023 года в стране произошло 1 153 аварии с тяжкими последствиями, в которых погибли 93 человека и пострадали 1 480. При этом наибольшее число ДТП приходится на Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и Аджарию. На эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии. А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует регион Квемо Картли, где в 60 авариях погибли 18 и пострадали 111 человек. Второй проблемный регион по числу аварий со смертельным исходом – Самегрело Земо-Сванети, где в 59 авариях погибли 11 и пострадали 75 человек. Виды аварий Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 371 такой аварии погибли 17 и пострадали 545 человек. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 354 таких авариях погибли 24 и пострадали 355 человек. В пятерку самых распространенных аварий входят также столкновение транспортного средства с преградами (10 летальных случаев и 101 пострадавший) и перевернувшиеся автомобили (6 смертей и 95 пострадавших). Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий. Причины аварий Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру. В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, дтп, дтп, дтп в тбилиси
грузия, новости, происшествия, дтп, дтп, дтп в тбилиси
Аварии унесли жизни 93 человек в Грузии в 2023 году
Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий приходится на Тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В Грузии в дорожно-транспортных происшествиях в период с 1 января по 31 марта текущего года погибли 93 человека, из них двое детей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, за первый квартал 2023 года в стране произошло 1 153 аварии с тяжкими последствиями, в которых погибли 93 человека и пострадали 1 480.
При этом наибольшее число ДТП приходится на Тбилиси, Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и Аджарию. На эти регионы приходится 70% всех аварий в Грузии.
А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует регион Квемо Картли, где в 60 авариях погибли 18 и пострадали 111 человек.
Второй проблемный регион по числу аварий со смертельным исходом – Самегрело Земо-Сванети, где в 59 авариях погибли 11 и пострадали 75 человек.
Виды аварий
Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 371 такой аварии погибли 17 и пострадали 545 человек. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 354 таких авариях погибли 24 и пострадали 355 человек.
Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 107 авариях по этой причине погибли 2 и пострадали 115 человек.
В пятерку самых распространенных аварий входят также столкновение транспортного средства с преградами (10 летальных случаев и 101 пострадавший) и перевернувшиеся автомобили (6 смертей и 95 пострадавших).
Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится лишь 8% всех аварий.
Причины аварий
Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру.
В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота.