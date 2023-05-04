https://sputnik-georgia.ru/20230504/giya-saralidze-smozhet-li-zapad-zastavit-gruziyu-vvyazatsya-v-novyy-konflikt-s-rossiey-277336273.html

Гия Саралидзе: сможет ли Запад заставить Грузию ввязаться в новый конфликт с Россией?

Гия Саралидзе: сможет ли Запад заставить Грузию ввязаться в новый конфликт с Россией?

Хотя власти Грузии все еще говорят о евроинтеграции, Западу так и не удалось заставить Тбилиси открыть второй фронт против России или хотя бы ввести... 04.05.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал журналист Гия Саралидзе. Почему Грузия отказалась от участия в учениях НАТО "Defender-23"? Из-за чего грузинские власти не вводят антироссийские санкции? Сможет ли Запад заставить Грузию ввязаться в новый конфликт с Россией? Смогут ли Россия и Грузия восстановить дипломатические отношения? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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