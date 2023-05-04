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Убил родственницу с особой жестокостью – детали зверского преступления в Тбилиси
Убил родственницу с особой жестокостью – детали зверского преступления в Тбилиси
Обвиняемому в убийстве родственницы грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T14:57+0400
2023-05-04T14:57+0400
2023-05-04T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение 42-летнему мужчине в умышленном убийстве своей родственницы при отягчающих обстоятельствах в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства. Следствием, проведенным МВД, установлено, что 29 апреля в поселении Хуалинг в Тбилиси обвиняемый с особой жестокостью нанес своей родственнице многочисленные телесные повреждения электрошокером. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", которая предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. На основании ходатайства прокуратуры обвиняемому назначена мера пресечения в виде лишения свободы. Убийство электрошокером и дубинкой – что произошло в Тбилиси >>Для оценки психического здоровья обвиняемого будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. По информации СМИ, 36-летняя женщина жила в Тбилиси на съемной квартире. Она была убита в собственной спальне. Сообщается, что женщина была в разводе, у нее остался малолетний ребенок. По словам соседей, к убитой на съемную квартиру часто приходили родственники, были слышны частые ссоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Убил родственницу с особой жестокостью – детали зверского преступления в Тбилиси
Обвиняемому в убийстве родственницы грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение 42-летнему мужчине в умышленном убийстве своей родственницы при отягчающих обстоятельствах в Тбилиси, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием, проведенным МВД, установлено, что 29 апреля в поселении Хуалинг в Тбилиси обвиняемый с особой жестокостью нанес своей родственнице многочисленные телесные повреждения электрошокером. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", которая предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
На основании ходатайства прокуратуры обвиняемому назначена мера пресечения в виде лишения свободы.
Для оценки психического здоровья обвиняемого будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Расследование уголовного дела продолжается.
По информации СМИ, 36-летняя женщина жила в Тбилиси на съемной квартире. Она была убита в собственной спальне. Сообщается, что женщина была в разводе, у нее остался малолетний ребенок.
По словам соседей, к убитой на съемную квартиру часто приходили родственники, были слышны частые ссоры.