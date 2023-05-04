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Убийство электрошокером и дубинкой – что произошло в Тбилиси
Убийство электрошокером и дубинкой – что произошло в Тбилиси
Обвиняемому в убийстве родственницы грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T10:28+0400
2023-05-04T10:28+0400
2023-05-04T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала ранее судимого 42-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве молодой женщины, сообщает пресс-служба ведомства. Следствие установило, что 29 апреля обвиняемый на почве ревности нанес 35-летней родственнице различные повреждения электрошокером и дубинкой, в результате чего женщина скончалась на месте. Преступление произошло в доме у обвиняемого. Подозреваемый был задержан полицией по горячим следам, сообщили в ведомстве. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, тбилиси
происшествия, новости, тбилиси
Убийство электрошокером и дубинкой – что произошло в Тбилиси
10:28 04.05.2023 (обновлено: 10:47 04.05.2023)
Обвиняемому в убийстве родственницы грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала ранее судимого 42-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве молодой женщины, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что 29 апреля обвиняемый на почве ревности нанес 35-летней родственнице различные повреждения электрошокером и дубинкой, в результате чего женщина скончалась на месте. Преступление произошло в доме у обвиняемого.
Подозреваемый был задержан полицией по горячим следам, сообщили в ведомстве
. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.