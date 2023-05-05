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Президент Грузии отправится на коронацию короля Великобритании
Президент Грузии отправится на коронацию короля Великобритании
Коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств 05.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-05T00:15+0400
2023-05-05T00:15+0400
2023-05-05T00:15+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 мая отправиться в Великобританию, где будет присутствовать на коронации Карла III в Лондоне, говорится в оообщении администрации главы государства. Президент Грузии также примет участие в приеме, который пройдет в Букингемском дворце в честь иностранных лидеров, приглашенных на церемонию от имени короля Соединенного Королевства Карла III и королевы-консорта. Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек. Подготовка к коронации Карла III в Великобритании – фото >>Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, великобритания, саломе зурабишвили , грузия
в мире, новости, политика, великобритания, саломе зурабишвили , грузия
Президент Грузии отправится на коронацию короля Великобритании
Коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств
ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 мая отправиться в Великобританию, где будет присутствовать на коронации Карла III в Лондоне, говорится в оообщении администрации главы государства.
Президент Грузии также примет участие в приеме, который пройдет в Букингемском дворце в честь иностранных лидеров, приглашенных на церемонию от имени короля Соединенного Королевства Карла III и королевы-консорта.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.