https://sputnik-georgia.ru/20230505/prezident-gruzii-otpravitsya-na-koronatsiyu-korolya-velikobritanii-277358903.html

Президент Грузии отправится на коронацию короля Великобритании

Президент Грузии отправится на коронацию короля Великобритании

Коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T00:15+0400

2023-05-05T00:15+0400

2023-05-05T00:15+0400

в мире

новости

политика

великобритания

саломе зурабишвили

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0f/270438533_0:124:2349:1445_1920x0_80_0_0_8293dc059ee9eed4118b3774c451202f.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 мая отправиться в Великобританию, где будет присутствовать на коронации Карла III в Лондоне, говорится в оообщении администрации главы государства. Президент Грузии также примет участие в приеме, который пройдет в Букингемском дворце в честь иностранных лидеров, приглашенных на церемонию от имени короля Соединенного Королевства Карла III и королевы-консорта. Ранее Букингемский дворец сообщил, что коронацию Карла III посетят представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств. В общей сложности на церемонии будут присутствовать более 2 тысяч человек. Подготовка к коронации Карла III в Великобритании – фото >>Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, великобритания, саломе зурабишвили , грузия