https://sputnik-georgia.ru/20230506/kak-vodyat-v-gruzii-chislo-melkikh-avariy-v-strane-za-tri-mesyatsa-prevysilo-10-tysyach-277392039.html

Как водят в Грузии: число мелких аварий в стране за три месяца превысило 10 тысяч

Как водят в Грузии: число мелких аварий в стране за три месяца превысило 10 тысяч

Лидером по числу мелких ДТП является Тбилиси, где за первый квартал 2023 года произошло 6 959 аварий 06.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники полиции зафиксировали в Грузии 11 220 мелких аварий в период с 1 января по 31 марта 2023 года. Под мелкими авариями подразумеваются ДТП, повлекшие легкий вред здоровью или повреждение груза, дороги, построек и другого имущества. Лидером по числу мелких ДТП является Тбилиси, где за первый квартал 2023 года произошло 6 959 аварий. Смертность на дорогах Грузии: 430 жизней за год >>На втором месте Аджария (989 ДТП), а на третьем Имерети, Рача Лечхуми и Квемо Сванети, где произошло за указанный период 828 аварий. Самой частой причиной мелких аварий является небрежное вождение, нарушение правил маневра и нарушение правил парковки. Всего по этим причинам в первом квартале произошло 10 279 аварий. На втором месте – вождение в нетрезвом виде, которое повлекло 296 мелких аварий.Названа одна из главных причин ДТП в Грузии >> А вот третье место среди причин мелких аварий заняло нарушение правил дорожного движения пешеходами. Всего за первые три месяца зафиксировано 166 таких аварий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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