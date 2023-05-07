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Преступность в Грузии в 2023 году: самые распространенные нарушения закона

Преступность в Грузии в 2023 году: самые распространенные нарушения закона

Наиболее распространенным преступлением в Грузии остается воровство 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T09:01+0400

2023-05-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. В Грузии в период с 1 января по 31 марта 2023 года возбуждено 13,2 тысячи уголовных дел, что на 234 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах МВД. Из общего числа зафиксированных преступлений уже раскрыто 60,2%. При этом лучше всего раскрываются преступления, связанные с наркотиками, с нарушением прав человека, а также военные преступления.Самые распространенные преступления Наиболее распространенным преступлением в Грузии остается воровство. За первый квартал 2023 года было зафиксировано 3,5 тысячи краж, при этом 219 из них были из квартир, а 992 – из складов или стоянок. На втором месте среди самых распространенных нарушений закона в Грузии преступления, связанные с наркотиками. Еще 397 уголовных дел связаны с марихуаной, хранение и приобретение которой не для личных целей остается в Грузии уголовным преступлением. На третьем месте среди самых распространенных преступлений в Грузии оказалось семейное насилие. Всего в указанный период полиция зафиксировала около 1 тысячи таких фактов. В десятку самых часто встречающихся в Грузии нарушений закона также входят транспортные преступления, угрозы, насилие, доведение до самоубийства, нанесение легкого вреда здоровью, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Кроме того, в Грузии за первые три месяца 2023 года зафиксировано:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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