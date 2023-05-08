https://sputnik-georgia.ru/20230508/gruziya-i-velikaya-otechestvennaya-voyna-top-5-velikikh-gruzinok-na-voyne-266497398.html

Грузия и Великая Отечественная война: Топ-5 великих грузинок на войне

Грузия и Великая Отечественная война: Топ-5 великих грузинок на войне

Великая Отечественная война – одно из самых страшных и кровопролитных событий в мире. В ряды Красной армии было призвано более 700 тысяч грузин. Против фашизма... 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T19:01+0400

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Sputnik Грузия вспоминает истории пяти самых смелых грузинок, которые имеют к Великой Отечественной войне самое непосредственное отношение. "Кавказская дикарка"Гоголу Каранадзе из Батуми война настигла, когда та училась в 10 классе. О начале военных действий ученикам рассказал директор школы, тогда юная Гогола и решила, что непременно пойдет на войну."Ты чего? Какая тебе война?", – говорили ей люди, соседи, родители. Но девушка упрямилась: "Я там хотя бы воды воинам подам", – отвечала Каранадзе, и она осуществила задуманное. "Мы шли, шли, была ночь, – вспоминает Гогола. – Вошли в лес, был мороз, ноги скользили. Когда немного рассвело, увидели замерзшие трупы совсем молодых парней. Мое сердце рыдало. Тогда я сказала, что пожертвую каждой каплей своей жизни ради Родины".Гогола воевала на Кавказском фронте, на Украине, а в 1945 году присоединилась и ко второму фронту в Дрездене. Смелость и самоотверженность грузинки спасли три батальона. Не обошлось и без потерь – Гогола получила сильное ранение в глаз, месяц пролежала в госпитале в Дрездене.Когда в августе 1945 года она вернулась домой, отец, увидев ее, закричал: "Мальчики, смотрите, моя дочь вернулась с войны!"Добрый доктор"Я была студенткой 3 курса лечебного факультета Тбилисского мединститута. Помню, сидела у подруги Марики Сванадзе дома, и вдруг кто-то стал звать ее отца во весь голос на русском: "Амбросий Павлович, Амбросий Павлович, война началась!" Включили радио, диктор Левитан сообщал, что в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза... Это было ужасно. Я тут же побежала домой. Улицы города уже опустели, только молодые люди со свертком под мышкой спешили в сторону военкомата. Это был первый день войны", – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Чести Екатерина Амирбегова, которая попала на войну 20-летней девушкой.В разгар ВОВ выпускница Тбилисского мединститута, который направил на фронт более трех тысяч медработников, решила устроиться в эвакогоспиталь, где находились самые тяжелораненые. Амирбегова спасла множество жизней, днем и ночью ни на шаг не отходила от больных.9 мая 1945 года Екатерина Амирбегова дежурила в госпитале, когда начальство сообщило, что наступила долгожданная Победа. Весь коллектив вмиг оказался на улице, по дороге к медикам присоединились артисты театра имени Марджанишвили, коллеги из Михайловской больницы. Все поднялись по улице Элбакидзе на проспект Руставели. На площади Ленина, ныне Свободы, уже выступали грузинские музыканты.Екатерина Амирбегова проработала врачом целых 70 лет и в 2012 году вышла на заслуженный отдых. Награждена многочисленными орденами, но самая ценная награда, конечно, это спасенные ею жизни.Когда вся жизнь войнаЕвдокия Климова скончалась в прошлом году в возрасте 103 лет. На момент смерти она была самым старшим ветераном ВОВ в Грузии. Женщина жила в Тбилиси. Детство Климовой было счастливым, у нее была большая семья – братья, сестры, родители. Когда юной девушке исполнилось 17, она получила специальность по производству текстиля. А вскоре вышла замуж и в 1940 году родила сына Володю. "А потом?.. А потом война", – вспоминала Евдокия.Евдокии пришлось забыть об образовании и семейном счастье. Оставалось одно – жертвовать собой и идти на войну, как это делали многие. Климова пошла на фронт санитаром."Мы все пошли добровольно, такая раньше молодежь была, – рассказывала Климова. – Когда немец шел, мы попали в оккупацию, потом пошли в партизаны. Когда в 1943 году наши отбили Москву, немцы уже бежали. В кальсонах бежали! Так наши гнали их". А как попала на 1-й Белорусский фронт, Евдокия уже не помнит. Первый Белорусский фронт был объединением рабоче-крестьянской Красной армии. Фронт был сформирован 24 февраля 1944, освобождал Белоруссию, Польшу и принимал решающее участие в битве за Берлин.Каждый день Климова спасала раненых и каждую ночь, как счастья, ждала нового рассвета. Климовой удалось дойти до Венгрии, но там она получило серьезное ранение. Война закончилась, когда Евдокия была уже в госпитале.Муж Евдокии, который также был на фронте, погиб в 1943 году под Смоленском. Но судьба, вместе с Великой Победой над фашизмом, подарила женщине еще одну любовь – на фронте Евдокия познакомилась с капитаном-грузином. Звали его Георгий Лорткипанидзе. Молодые горячо полюбили друг друга и вскоре поженились. Так Климова оказалась в Грузии.Дитя концлагеряЗоя Райсян – дочь русской женщины Лидии Макаровой и грузинского армянина Гургена Райсяна. Родилась она в разгар войны, в далеком 1942 году, в городе Орел, где перед войной поселились ее родители."В 1943 году Орел был оккупирован. Мы сначала немного жили в оккупации, а потом немцы начали принудительно забирать молодежь на работы в Германию. Так мы с мамой попали в Штутгарт", – рассказывает Зоя Гургеновна. Зое тогда был всего год. Немцы разрешили матерям взять детей с собой. В Штутгарте были детские бараки, в которых оставляли малышей. Мама Зои разгружала грузовые вагоны из России со старым металлоломом, а после спешила к дочери.Отец попал в австрийский концлагерь Маутхаузен. В концлагерь через некоторое время попали и Зоя с мамой, но в чешский Терезин. Здесь для детей был открыт отдельный концентрационный блок – родителям посещения были запрещены, и мамы с риском для жизни тайком пробирались к решетке, чтобы увидеть своих детей.Маленькой Зое повезло – тогда на нее обратила внимание жена начальника местного гестапо. Это была молодая и бездетная немка, которая очень хотела удочерить девочку, но ей не разрешили взять русского ребенка. "Тогда она нашла в Праге русскую женщину Анастасию Широка. У нее был муж – чех Андрей Ганке. Жена начальника гестапо попросила их удочерить меня, чтобы я не погибла в концлагере. Так я попала в приемную семью и спаслась", – рассказывает женщина.Новые родители души не чаяли в девочке. Тем временем война подошла к концу, советские войска освободили концлагеря, и вышедшая на свободу мама Зои начала поиски дочери и мужа. Жена гестаповца успела сказать Лидии, что ее дочь в Праге, но точного адреса не знала.Лидия потом рассказывала, что купила карту Праги, расчертила ее на квадраты и дала себе слово, что будет осматривать каждый уголок города, пока не найдет дочь. Спустя несколько месяцев она попала на улицу Земидельская, дом 4. Там жила маленькая Зоя со своими приемными родителями, уже не помнившая родную мать. Через какое-то время ей удалось вернуть дочь.Отец девочки вернулся в Ахалкалаки, но после концлагеря был невыездным, поэтому на поиски дочери и жены отправились дядя и его брат. После этого семья жила в большом уютном доме в Ахалкалаки.Мама Зои Гургеновны всю жизнь хранила кусочек своей лагерной робы. Теперь ее бережно хранит Зоя Гургеновна и ее четыре дочки."Мама говорила, что никогда нельзя терять бодрость духа. Можно потерять даже надежду, но только не бодрость духа, иначе погибнешь. Несмотря на то, что я могла сделать замечательную карьеру в другой стране, я отказывалась. Я всегда помнила с каким трудом родители вернули меня, воспитывали. Я поклялась, что всегда буду рядом с ними", – говорит Зоя Гургеновна.История победы и любвиВалентине Бобкиной было почти 16 лет, когда немцы вошли в Ростов. По возрасту ее определили в трудовой лагерь и отправили в Германию."Мы делали на механическом заводе какие-то запчасти, – рассказывает женщина. – Мне давали какие-то трубы, мастер показывал, как делать, и я резала болванки. На заводе работали и женщины, и мужчины. Вставали в 7 часов утра, расходились по цехам и начинали свою работу. Работали по 12 часов... Все время были голодными".Валентина Антоновна пробыла в трудовом лагере до прибытия туда союзных американских войск. Тогда они и смогли наконец-то свободно вздохнуть. Настал момент, когда поезда, заполненные людьми, двинулись домой, на родину. До Ростова было пока еще далеко. Остановились в небольшом городе. Расквартирование населения на ночлег в бывшей немецкой тюрьме было поручено политруку Шалико. А Валя была девушкой статной, красивой. И завязался роман. Шалико опекал, заботился. Он был старше Вали на 15 лет. Через некоторое время он приехал к возлюбленной, и они вернулись в Грузию уже вместе.

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вов, 9 мая, грузия, аналитика, общество