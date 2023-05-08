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Тайны старого Тбилиси: что обнаружили под проспектом Церетели? – видео

Тайны старого Тбилиси: что обнаружили под проспектом Церетели? – видео

Во время ремонта проспекта Церетели в Тбилиси нашли около 12 захоронений, датируемых XIX и XX веками. Что сейчас происходит на месте, где обнаружены остатки... 08.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-08T15:17+0400

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Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери. На место сразу прибыли специалисты Национального агентства по охране культурного наследия. Сейчас археологи изучают найденные захоронения. В мэрии Тбилиси сообщают, что могилы сильно повреждены, так как здесь в XX веке было проложено множество подземных коммуникаций.

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