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История ветерана, исполнившего мечту несмотря на войну - видео
История ветерана, исполнившего мечту несмотря на войну - видео
Ветеран Великой Отечественной войны Мухамед Иремадзе в этом году будет отмечать 103-летие, а пока вспоминает, какие эмоции испытал, когда в далеком 1945-м... 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T11:34+0400
2023-05-09T11:34+0400
2023-05-09T11:45+0400
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Мухамед Иремадзе родился в 1921 году. Танцевать он впервые начал в 20 лет, но занятия вскоре прервались: началась Великая Отечественная война.Отец Мухамеда боялся за сына и даже подделал дату его рождения. Однако уловка не сработала, и юношу отправили воевать в Киев.Война разделила жизнь Иремадзе на до и после, но мужчина не отказался от своей мечты. 35 лет назад он стал участником танцевального ансамбля "Бермуха", с которым прославился на всю Грузию.
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История ветерана, исполнившего мечту несмотря на войну - видео
11:34 09.05.2023 (обновлено: 11:45 09.05.2023)
Ветеран Великой Отечественной войны Мухамед Иремадзе в этом году будет отмечать 103-летие, а пока вспоминает, какие эмоции испытал, когда в далеком 1945-м узнал о победе Советской армии. Подробности смотрите в репортаже Sputnik Грузия.
Мухамед Иремадзе родился в 1921 году. Танцевать он впервые начал в 20 лет, но занятия вскоре прервались: началась Великая Отечественная война.
Отец Мухамеда боялся за сына и даже подделал дату его рождения. Однако уловка не сработала, и юношу отправили воевать в Киев.
Война разделила жизнь Иремадзе на до и после, но мужчина не отказался от своей мечты. 35 лет назад он стал участником танцевального ансамбля "Бермуха", с которым прославился на всю Грузию.