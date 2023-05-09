https://sputnik-georgia.ru/20230509/istoriya-veterana-ispolnivshego-mechtu-nesmotrya-na-voynu---video-277488755.html

История ветерана, исполнившего мечту несмотря на войну - видео

История ветерана, исполнившего мечту несмотря на войну - видео

Ветеран Великой Отечественной войны Мухамед Иремадзе в этом году будет отмечать 103-летие, а пока вспоминает, какие эмоции испытал, когда в далеком 1945-м... 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T11:34+0400

2023-05-09T11:34+0400

2023-05-09T11:45+0400

праздник 9 мая 2023

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

ветераны

ветераны

9 мая

праздник 9 мая в тбилиси

день победы

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/09/277488512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ecb33bf89761260bb318b3e526ff70c.jpg

Мухамед Иремадзе родился в 1921 году. Танцевать он впервые начал в 20 лет, но занятия вскоре прервались: началась Великая Отечественная война.Отец Мухамеда боялся за сына и даже подделал дату его рождения. Однако уловка не сработала, и юношу отправили воевать в Киев.Война разделила жизнь Иремадзе на до и после, но мужчина не отказался от своей мечты. 35 лет назад он стал участником танцевального ансамбля "Бермуха", с которым прославился на всю Грузию.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ветераны, ветераны, 9 мая, праздник 9 мая в тбилиси, день победы, день победы, видео