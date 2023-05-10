https://sputnik-georgia.ru/20230510/deputat-gruzinskoy-mechty-o-reshenii-rossii-po-vizam-eto-na-polzu-nashim-emigrantam--277550821.html
Депутат "Грузинской мечты" о решении России по визам: Это на пользу нашим эмигрантам
Депутат "Грузинской мечты" о решении России по визам: Это на пользу нашим эмигрантам
С 15 мая граждане Грузии смогут без виз посещать Россию, кроме того, снят запрет на прямое авиасообщение между странами 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T17:51+0400
2023-05-10T17:51+0400
2023-05-10T18:01+0400
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грузинская мечта
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тбилиси
авиасообщение в грузии
россия отменила визы для граждан грузии
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ТБИЛИСИ, 10 мая— Sputnik. Гражданам Грузии, живущим в России, будет проще сохранять связь с родиной, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани, комментируя решение Кремля об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами. Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. По ее словам, ограничения назначила Россия, а не Грузия, и это ее прерогатива их отменять. Говоря об отмене визового режима, что может вызвать беспокойство среди многих грузинских граждан, то депутат напомнила, что визовый режим для российских граждан после конфликта в 2008 году отменил на тот момент президент Грузии Михаил Саакавшили. "Соответственно, в этом плане ничего не изменилось", – сказала Цилосани. Когда и на сколько граждане Грузии смогут посещать Россию без виз – ответ МИД РФ>>Депутат отметила, что власти Грузии неоднократно заявляли, что не собираются вводить санкции, исходя из угроз, стоящих перед страной. Цилосани заявила, что ей трудно комментировать решени российских властей. Что касается отмены санкций и ограничений, введенных Россией, то мне сейчас действительно будет трудно давать какие-либо комментарии, однако отметила, что это положительно отразится на эмигрантах. Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, владимир путин, грузинская мечта, москва, тбилиси, авиасообщение в грузии, россия отменила визы для граждан грузии
грузия, политика, новости, владимир путин, грузинская мечта, москва, тбилиси, авиасообщение в грузии, россия отменила визы для граждан грузии
Депутат "Грузинской мечты" о решении России по визам: Это на пользу нашим эмигрантам
17:51 10.05.2023 (обновлено: 18:01 10.05.2023)
С 15 мая граждане Грузии смогут без виз посещать Россию, кроме того, снят запрет на прямое авиасообщение между странами
ТБИЛИСИ, 10 мая— Sputnik. Гражданам Грузии, живущим в России, будет проще сохранять связь с родиной, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани, комментируя решение Кремля об отмене визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение между двумя странами.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
"Нашим гражданам, эмигрантам, которые живут в России, будет проще связываться со своей страной и летать", – сказала Цилосани.
По ее словам, ограничения назначила Россия, а не Грузия, и это ее прерогатива их отменять.
"В первую очередь, скажем прямо и точно, что произошло. Россия восстановила полеты, что было ограничением, введенным с ее стороны, а не со стороны Грузии", – подчеркнула депутат.
Говоря об отмене визового режима, что может вызвать беспокойство среди многих грузинских граждан, то депутат напомнила, что визовый режим для российских граждан после конфликта в 2008 году отменил на тот момент президент Грузии Михаил Саакавшили.
"Соответственно, в этом плане ничего не изменилось", – сказала Цилосани.
Депутат отметила, что власти Грузии неоднократно заявляли, что не собираются вводить санкции, исходя из угроз, стоящих перед страной.
Цилосани заявила, что ей трудно комментировать решени российских властей.
Что касается отмены санкций и ограничений, введенных Россией, то мне сейчас действительно будет трудно давать какие-либо комментарии, однако отметила, что это положительно отразится на эмигрантах.
"Единственное, что будет очень заметно, это то, что нашим гражданам, эмигрантам, которые живут в России, будет легче быть на связи и летать в свою страну", – заявила депутат.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).