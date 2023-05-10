https://sputnik-georgia.ru/20230510/dvizhenie-avtotransporta-u-stantsii-metro-isani-budet-ogranicheno-277546615.html

Движение автотранспорта у станции метро "Исани" будет ограничено

Движение автотранспорта у станции метро "Исани" будет ограничено

Движение ограничат из-за реконструкции транспортного узла в этом районе 10.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено на территории, прилегающей к станции метро "Исани" в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Ограничение будет действовать 10, 11 и 12 мая с 22:00 до 07:00, 13 и 14 мая – в течение 24 часов, а с 15 до 31 мая включительно движение будет ограничено с 22:00 до 07:00. В течение этого периода автотранспорт, движущийся с улицы Навтлуги в направлении проспекта Царицы Кетеван, сможет передвигаться только повернув направо на проспекте Царицы Кетеван. Что касается автомобилей, движущихся со станции метро "Исани" в направлении площади Авлабари, то водители смогут передвигаться, повернув направо через улицы Чачва, Ацкури и поворота Кахети. Они вновь свяжутся с проспектом царицы Кетеван и, повернув налево, продолжат движение в направлении улицы Навтлуги. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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