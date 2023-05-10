https://sputnik-georgia.ru/20230510/murtazin-ob-uyazvimostyakh-v-smartfonakh-iz-ssha-tekhnologicheskom-suverenitete---video-277523033.html

Муртазин об уязвимостях в смартфонах из США, технологическом суверенитете – видео

Муртазин об уязвимостях в смартфонах из США, технологическом суверенитете – видео

В мире есть всего три страны, которые могут претендовать на технологический суверенитет, и Россия – одна из них. 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T10:36+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Как американцы используют свои технологии для слежки и цветных революций по всему миру? Будут ли востребованы российские защищенные операционные системы и процессоры на мировом рынке? Что значит для России создание отечественной станции 5G? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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