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Муртазин об уязвимостях в смартфонах из США, технологическом суверенитете – видео
Муртазин об уязвимостях в смартфонах из США, технологическом суверенитете – видео
В мире есть всего три страны, которые могут претендовать на технологический суверенитет, и Россия – одна из них. 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T10:36+0400
2023-05-10T10:36+0400
2023-05-10T10:41+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Как американцы используют свои технологии для слежки и цветных революций по всему миру? Будут ли востребованы российские защищенные операционные системы и процессоры на мировом рынке? Что значит для России создание отечественной станции 5G? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, россия, видео
Муртазин об уязвимостях в смартфонах из США, технологическом суверенитете – видео
10:36 10.05.2023 (обновлено: 10:41 10.05.2023)
В мире есть всего три страны, которые могут претендовать на технологический суверенитет, и Россия – одна из них.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Как американцы используют свои технологии для слежки и цветных революций по всему миру? Будут ли востребованы российские защищенные операционные системы и процессоры на мировом рынке? Что значит для России создание отечественной станции 5G?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.