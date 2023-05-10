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Народные приметы на Максимов день 2023: что нельзя делать 11 мая?
Народные приметы на Максимов день 2023: что нельзя делать 11 мая?
Православная церковь 11 мая поминает мучеников Максима, Даду и Квинтилиана, пострадавших за Христову веру при императоре Диоклетиане (284-305) 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T16:16+0400
2023-05-10T16:16+0400
2023-05-10T16:22+0400
справки
праздник
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В народе праздник называют Максимов день или Березосок, с которым связаны многочисленные запреты и приметы. Что нельзя делать на Максимов день, о приметах народного праздника, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Максимов день нельзя делать в доме ремонт и даже переставлять мебель – по приметам любые изменения могут привести к потере жизненных сил и здоровья. Также нельзя 11 мая белить стены или потолок – это плохая примета, удача уйдет из дома. Нельзя на Максимов день прокалывать уши, стричь волосы и ногти, особенно грудничкам – можно привлечь в семью болезни. Свататься, назначать помолвку или играть свадьбу на Березосок нельзя. Есть примета, что пары, решившие пожениться 11 мая, могут очень быстро разойтись. Народные приметы По народным приметам потеплеет, если 11 мая идет дождь, а если на Максимов день прячутся бабочки и мотыльки, значит погода в ближайшие дни будет пасмурной и прохладной. Хорошая примета – много звезд в ночь на 11 мая. Год предстоит урожайный, а яркий и безоблачный восход предсказывает обилие ягод и грибов. Лето будет сухим, если одуванчики поздно зацвели, а если на Максимов день подул южный ветер – это явная примета, что в летний сезон ожидается много гроз. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , праздник
Народные приметы на Максимов день 2023: что нельзя делать 11 мая?
16:16 10.05.2023 (обновлено: 16:22 10.05.2023)
Православная церковь 11 мая поминает мучеников Максима, Даду и Квинтилиана, пострадавших за Христову веру при императоре Диоклетиане (284-305)
В народе праздник называют Максимов день или Березосок, с которым связаны многочисленные запреты и приметы.
Что нельзя делать на Максимов день, о приметах народного праздника, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать
В Максимов день нельзя делать в доме ремонт и даже переставлять мебель – по приметам любые изменения могут привести к потере жизненных сил и здоровья. Также нельзя 11 мая белить стены или потолок – это плохая примета, удача уйдет из дома.
Нельзя в Максимов день ссориться и ругаться с близкими людьми – помириться будет крайне сложно. По приметам нельзя 11 мая ломать или рубить березовые ветки – нарушители могут потерять родного человека.
Нельзя на Максимов день прокалывать уши, стричь волосы и ногти, особенно грудничкам – можно привлечь в семью болезни.
Свататься, назначать помолвку или играть свадьбу на Березосок нельзя. Есть примета, что пары, решившие пожениться 11 мая, могут очень быстро разойтись.
Народные приметы
По народным приметам потеплеет, если 11 мая идет дождь, а если на Максимов день прячутся бабочки и мотыльки, значит погода в ближайшие дни будет пасмурной и прохладной.
Хорошая примета – много звезд в ночь на 11 мая. Год предстоит урожайный, а яркий и безоблачный восход предсказывает обилие ягод и грибов.
Лето будет сухим, если одуванчики поздно зацвели, а если на Максимов день подул южный ветер – это явная примета, что в летний сезон ожидается много гроз.
Материал подготовлен на основе открытых источников