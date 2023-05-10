https://sputnik-georgia.ru/20230510/sud-priznal-trampa-vinovnym-v-popytke-iznasilovaniya-zhurnalistki--277526954.html

Суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования журналистки

Суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования журналистки

Дональд Трамп обязан выплатить Джин Кэрролл 2 миллионов долларов для возмещения ущерба за домогательства и еще 3 миллиона долларов за клевету 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T12:23+0400

2023-05-10T12:23+0400

2023-05-10T12:40+0400

в мире

новости

нью-йорк

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1f/269060006_0:207:3064:1932_1920x0_80_0_0_86cc5c726b740d6c0143902974f0043e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.Присяжные суда в Нью-Йорке пришли к выводу, что Трамп домогался женщины весной 1996 года, но не насиловал ее, вопреки первоначальным обвинениям.В рамках урегулирования гражданского иска суд обязал экс-президента США выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов для возмещения ущерба за домогательства. Кроме того, суд предписал Трампу выплатить еще 3 миллиона долларов за клевету в отношении истицы и ущерб ее репутации.Джин Кэрролл еще в 2019 году обвинила Трампа в попытке изнасиловать ее в 1990-е годы. Политик отрицал обвинения, назвав их ложными. Он утверждает, что не встречал Кэрролл и предположил, что, обвинив его, она пыталась продать свою новую книгу.Трампа отпустили из зала суда после предъявления обвинения>>В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный ущерб ее репутации. В декабре 2020 года Трамп подал прошение о приостановке дела, но в сентябре 2021 года суд отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.Судебные слушания по делу Кэрролл стартовали в конце апреля 2023 года, уже после того, как Трамп объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году и начал предвыборную кампанию. Бывший президент неоднократно заявлял, что подобные иски против него являются политической аферой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

нью-йорк

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, нью-йорк, сша, дональд трамп