https://sputnik-georgia.ru/20230510/trenera-po-volnoy-borbe-obnaruzhili-mertvym-v-svoey-kvartire-v-rustavi---smi-277526375.html
Тренера по вольной борьбе обнаружили мертвым в Рустави – СМИ
Тренера по вольной борьбе обнаружили мертвым в Рустави – СМИ
По данным СМИ, умер тренер по вольной борьбе, в прошлом многократный чемпион Грузии Хута Касошвили 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T11:58+0400
2023-05-10T11:58+0400
2023-05-10T12:12+0400
грузия
новости
происшествия
рустави
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23918/73/239187351_0:156:4032:2424_1920x0_80_0_0_3cca4b2cdb83a59ddcdc756c9ef93dc0.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тело мужчины до 40 лет обнаружили родственники в его квартире на улице Палиашвили в городе Рустави, сообщило местное ИА "Инфо Рустави".По информации СМИ, речь идет о тренере по вольной борьбе, в прошлом многократном чемпионе Грузии Хуте Касошвили. На месте были мобилизованы патрульные, криминальная полиция и бригада скорой помощи. Причина смерти пока не называется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23918/73/239187351_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_ab5ea7606316ebe09f0f72480d000f0d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, рустави
грузия, новости, происшествия, рустави
Тренера по вольной борьбе обнаружили мертвым в Рустави – СМИ
11:58 10.05.2023 (обновлено: 12:12 10.05.2023)
По данным СМИ, умер тренер по вольной борьбе, в прошлом многократный чемпион Грузии Хута Касошвили
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тело мужчины до 40 лет обнаружили родственники в его квартире на улице Палиашвили в городе Рустави, сообщило местное ИА "Инфо Рустави".
По информации СМИ, речь идет о тренере по вольной борьбе, в прошлом многократном чемпионе Грузии Хуте Касошвили.
На месте были мобилизованы патрульные, криминальная полиция и бригада скорой помощи.
Причина смерти пока не называется.