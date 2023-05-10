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Тренера по вольной борьбе обнаружили мертвым в Рустави – СМИ

Тренера по вольной борьбе обнаружили мертвым в Рустави – СМИ

По данным СМИ, умер тренер по вольной борьбе, в прошлом многократный чемпион Грузии Хута Касошвили 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Тело мужчины до 40 лет обнаружили родственники в его квартире на улице Палиашвили в городе Рустави, сообщило местное ИА "Инфо Рустави".По информации СМИ, речь идет о тренере по вольной борьбе, в прошлом многократном чемпионе Грузии Хуте Касошвили. На месте были мобилизованы патрульные, криминальная полиция и бригада скорой помощи. Причина смерти пока не называется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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