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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T07:01+0400

2023-05-10T07:01+0400

2023-05-10T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,19% и составила 89,85 доллара с доходностью 6,59%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 97,78 пункта с доходностью 8,93%, за неделю цена повысилась на 0,11%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,08% и составила 85,58 пункта, доходность составила 7,45%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,53% и составила 30,35 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 464 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 29,15-30,5 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,12% и составила 7,96 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 206 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 7,91-8,12 фунта.Цена на акции TBC Bank за неделю повысилась на 2,97% и составила 24,25 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 279 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 23,05-24,35 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации