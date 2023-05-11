https://sputnik-georgia.ru/20230511/goblin-o-prazdnovanii-9-maya-pokushenii-na-prilepina-defolte-ssha-i-aviasoobschenie-s-gruziey-277574392.html

Гоблин о праздновании 9 Мая, покушении на Прилепина, дефолте США и авиасообщении с Грузией

Гоблин о праздновании 9 Мая, покушении на Прилепина, дефолте США и авиасообщении с Грузией

Смотрите в видео новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 11.05.2023, Sputnik Грузия

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В новом выпуске программы "Категорически с Гоблином" смотрите: как во всем мире отмечали День Победы? Как повлияет отмена визового режима и восстановление авиасообщения на отношения России и Грузии? И как дефолт в США скажется на других странах? Кроме того, обсудили с Дмитрием Пучковым провокации Польши против России, покушение на Прилепина, бегство Зеленского из Киева, увольнение Такера Карлсона и "свободу слова" в США. Подробнее смотрите в видео.

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