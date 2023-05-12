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Народные приметы на Якова Теплого 2023: что нельзя делать 13 мая?
Народные приметы на Якова Теплого 2023: что нельзя делать 13 мая?
Православная церковь 13 мая поминает Иакова Зеведеева – одного из 12 апостолов Спасителя 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T13:30+0400
2023-05-12T13:30+0400
2023-05-12T13:37+0400
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религия
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В народном календаре праздник, с которым связано много примет и запретов, называют "Яков Теплый". Что нельзя делать на Якова Теплого, о народных приметах и запретах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Якова Теплого рисковать, начинать что-то новое, особенно заключать сделки и договора, связанные с крупными финансами. По народным приметам 13 мая нельзя брать кредиты, одалживать или давать в долг деньги, покупать дорогие вещи – можно лишиться финансового благополучия. Плохая примета сажать на Якова Теплого деревья, кустарники или заниматься комнатными растениями – саженцы могут засохнуть. Делать предложение или выходить замуж 13 мая нельзя – по приметам брак будет несчастливым да и недолгим. На Якова Теплого нельзя стричься, делать маникюр или педикюр – это плохая примета, привлекающая болезни. Нельзя 13 мая грустить, страдать, впадать в депрессии, а также ссориться, вступать в конфликты или кого-либо осуждать – можно весь год провести в грусти и одиночестве. Народные приметы Лето ожидается солнечное, если на Якова Теплого с утра небо чистое, а если пасмурно – это явная примета, что летний сезон будет с частыми грозами. Дождь 13 мая – это хорошая примета, осенью сыграют много свадеб. По народным приметам звездная ночь на Якова Теплого и теплая, но влажная погода, предвещают богатый урожай хлеба. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия
Народные приметы на Якова Теплого 2023: что нельзя делать 13 мая?
13:30 12.05.2023 (обновлено: 13:37 12.05.2023)
Православная церковь 13 мая поминает Иакова Зеведеева – одного из 12 апостолов Спасителя
В народном календаре праздник, с которым связано много примет и запретов, называют "Яков Теплый".
Что нельзя делать на Якова Теплого, о народных приметах и запретах праздника читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
Нельзя на Якова Теплого рисковать, начинать что-то новое, особенно заключать сделки и договора, связанные с крупными финансами.
По народным приметам 13 мая нельзя брать кредиты, одалживать или давать в долг деньги, покупать дорогие вещи – можно лишиться финансового благополучия.
Плохая примета сажать на Якова Теплого деревья, кустарники или заниматься комнатными растениями – саженцы могут засохнуть.
Делать предложение или выходить замуж 13 мая нельзя – по приметам брак будет несчастливым да и недолгим.
На Якова Теплого нельзя стричься, делать маникюр или педикюр – это плохая примета, привлекающая болезни.
Нельзя 13 мая грустить, страдать, впадать в депрессии, а также ссориться, вступать в конфликты или кого-либо осуждать – можно весь год провести в грусти и одиночестве.
Народные приметы
Лето ожидается солнечное, если на Якова Теплого с утра небо чистое, а если пасмурно – это явная примета, что летний сезон будет с частыми грозами.
Дождь 13 мая – это хорошая примета, осенью сыграют много свадеб.
По народным приметам звездная ночь на Якова Теплого и теплая, но влажная погода, предвещают богатый урожай хлеба.
Материал подготовлен на основе открытых источников