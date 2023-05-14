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Военный эксперт Кнутов: чем Россия сможет сбить британские ракеты Storm Shadow?
Военный эксперт Кнутов: чем Россия сможет сбить британские ракеты Storm Shadow?
Крылатые ракеты, которые Лондон поставил Киеву, способны поражать цели на расстоянии более 500 километров 14.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-14T10:45+0400
2023-05-14T10:45+0400
2023-05-14T11:17+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. При этом ВСУ, скорее всего, будут запускать их с земли, а не с воздуха, что сокращает их дальность в два раза, отметил он. Смогут ли на Западе переоборудовать украинские истребители МиГ под британские ракеты? Способны ли российские ПВО сбивать эти ракеты или даже самолеты, которые их запускают? Почему история со сбитой Украиной ракетой "Кинжал" – вымысел Киева?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, киев, лондон, украина, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, киев, лондон, украина, россия, в мире, видео
Военный эксперт Кнутов: чем Россия сможет сбить британские ракеты Storm Shadow?
10:45 14.05.2023 (обновлено: 11:17 14.05.2023)
Крылатые ракеты, которые Лондон поставил Киеву, способны поражать цели на расстоянии более 500 километров
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. При этом ВСУ, скорее всего, будут запускать их с земли, а не с воздуха, что сокращает их дальность в два раза, отметил он.
Смогут ли на Западе переоборудовать украинские истребители МиГ под британские ракеты? Способны ли российские ПВО сбивать эти ракеты или даже самолеты, которые их запускают? Почему история со сбитой Украиной ракетой "Кинжал" – вымысел Киева?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.