https://sputnik-georgia.ru/20230515/energetika-transport-torgovlya---spiker-parlamenta-gruzii-vstretilsya-s-alievym-277688157.html

Энергетика, транспорт, торговля – спикер парламента Грузии встретился с Алиевым

Энергетика, транспорт, торговля – спикер парламента Грузии встретился с Алиевым

Председатель парламента Грузии прибыл в Азербайджан, где примет участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T16:32+0400

2023-05-15T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Спикер парламента Грузии Илья Дарчиашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на встрече в Баку плодотворное сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и торговли между двумя странами. Спикер парламента Грузии находится в Баку с двухдневным официальным визитом. Шалва Папуашвили 16 мая примет участие в специальном заседании Милли Меджлиса (национальное собрание) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. На встрече с президентом Азербайджана стороны подчеркнули растущую важность Срединного коридора для энергобезопасности двух стран и Европы. Сколько газа получила Грузия из Азербайджана с начала года>>Шалва Папуашвили подчеркнул вклад общенационального лидера Азербайджана, президента Гейдара Алиева, в формирование сильного государства и развитие стратегических проектов на Южном Кавказе. Председатель парламента поблагодарил Ильхама Алиева за твердую поддержку территориальной целостности Грузии и личный вклад в углубление стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном. Разговор на встрече коснулся и текущих событий в регионе. Стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества в направлении содействия региональному миру, процветанию и стабильности. Десятого мая исполнилось 100 лет со дня рождения третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева".В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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