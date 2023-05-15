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Грузия соблюдает международные санкции – глава МИД
Грузия соблюдает международные санкции – глава МИД
Соблюдение санкций – обязательство Грузии перед партнерами, заявил глава МИД 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T13:50+0400
2023-05-15T13:50+0400
2023-05-15T14:30+0400
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илья дарчиашвили
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузия никому не помогает уклоняться от международных санкций, введенных в отношении России, за последний год не было ни одного подобного случая, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на пресс-конференции со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Тбилиси.Власти Грузии сразу же после указа президента России о возобновлении прямого авиасообщения заявили, что никакого обхода санкций не будет, и в Грузию смогут летать не все российские авиакомпании. В оппозиции заявили о возможном нарушении санкций, не исключив, что авиакомпании, которые начнут полеты в Россию, могут попасть под санкции Запада. По его словам, Грузия выполняет обязательства перед своими партнерами."Это наше обязательство перед нашими партнерами, и мы всегда будем выполнять это обязательство, потому что это наша ответственность. Соответственно, в этом вопросе Грузия очень прозрачна и открыта", – заявил Дарчиашвили.Российские авиакомпании перед полетом в Грузию тщательно проверят на наличие санкций>>По его словам, Грузия продолжит активно работать с международным сообществом и партнерами в этом направлении. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен прибыл в Грузию, где 14-15 мая проводит встречи с первыми лицами страны. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Во время визита запланировано открытие в Тбилиси посольства Дании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии, антироссийские санкции
грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии, антироссийские санкции
Грузия соблюдает международные санкции – глава МИД
13:50 15.05.2023 (обновлено: 14:30 15.05.2023)
Соблюдение санкций – обязательство Грузии перед партнерами, заявил глава МИД
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузия никому не помогает уклоняться от международных санкций, введенных в отношении России, за последний год не было ни одного подобного случая, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на пресс-конференции со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Тбилиси.
Власти Грузии сразу же после указа президента России о возобновлении прямого авиасообщения заявили, что никакого обхода санкций не будет, и в Грузию смогут летать не все российские авиакомпании. В оппозиции заявили о возможном нарушении санкций, не исключив, что авиакомпании, которые начнут полеты в Россию, могут попасть под санкции Запада.
По словам министра, конфликт на Украине длится уже более года, "и в Грузии нет ни одного случая, чтобы кто-то уклонился от санкций посредством нашей страны".
По его словам, Грузия выполняет обязательства перед своими партнерами.
"Это наше обязательство перед нашими партнерами, и мы всегда будем выполнять это обязательство, потому что это наша ответственность. Соответственно, в этом вопросе Грузия очень прозрачна и открыта", – заявил Дарчиашвили.
По его словам, Грузия продолжит активно работать с международным сообществом и партнерами в этом направлении.
Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен прибыл в Грузию, где 14-15 мая проводит встречи с первыми лицами страны. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Во время визита запланировано открытие в Тбилиси посольства Дании.