https://sputnik-georgia.ru/20230515/gruziya-soblyudaet-mezhdunarodnye-sanktsii---glava-mid-277681829.html

Грузия соблюдает международные санкции – глава МИД

Грузия соблюдает международные санкции – глава МИД

Соблюдение санкций – обязательство Грузии перед партнерами, заявил глава МИД 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T13:50+0400

2023-05-15T13:50+0400

2023-05-15T14:30+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузия никому не помогает уклоняться от международных санкций, введенных в отношении России, за последний год не было ни одного подобного случая, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на пресс-конференции со своим датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном в Тбилиси.Власти Грузии сразу же после указа президента России о возобновлении прямого авиасообщения заявили, что никакого обхода санкций не будет, и в Грузию смогут летать не все российские авиакомпании. В оппозиции заявили о возможном нарушении санкций, не исключив, что авиакомпании, которые начнут полеты в Россию, могут попасть под санкции Запада. По его словам, Грузия выполняет обязательства перед своими партнерами."Это наше обязательство перед нашими партнерами, и мы всегда будем выполнять это обязательство, потому что это наша ответственность. Соответственно, в этом вопросе Грузия очень прозрачна и открыта", – заявил Дарчиашвили.Российские авиакомпании перед полетом в Грузию тщательно проверят на наличие санкций>>По его словам, Грузия продолжит активно работать с международным сообществом и партнерами в этом направлении. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен прибыл в Грузию, где 14-15 мая проводит встречи с первыми лицами страны. Он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Во время визита запланировано открытие в Тбилиси посольства Дании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии, антироссийские санкции