https://sputnik-georgia.ru/20230515/khidirbegishvili-gruziya-dolzhna-vosstanovit-dipotnosheniya-s-rossiey-277701287.html
Хидирбегишвили: Грузия должна восстановить дипотношения с Россией
Хидирбегишвили: Грузия должна восстановить дипотношения с Россией
Россия сняла запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию, а также визы, теперь Грузия должна возобновить дипломатические отношения с Россией. Так... 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T19:54+0400
2023-05-15T19:54+0400
2023-05-15T19:56+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
экспертное мнение
арно хидирбегишвили
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Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Эксперт в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия сказал, что у нашей страны стояло четыре вопроса, которые мешали урегулированию отношений с Россией: прямые рейсы, визы, восстановление дипломатических отношений и консенсус по решению территориальных проблем."Мы часто слышим от России, что Грузия сама прервала дипломатические отношения. Вот, Россия сама прервала авиасообщение и сама его восстановила. То есть по логике получается, кто прервал, тот и должен восстановить. Дипломатические отношения должна восстанавливать Грузия, Россия за нее этого сделать не сможет", – считает Арно Хидирбегишвили.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
Хидирбегишвили: Грузия должна восстановить дипотношения с Россией
19:54 15.05.2023 (обновлено: 19:56 15.05.2023)
Россия сняла запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию, а также визы, теперь Грузия должна возобновить дипломатические отношения с Россией. Так считает главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Эксперт в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия сказал, что у нашей страны стояло четыре вопроса, которые мешали урегулированию отношений с Россией: прямые рейсы, визы, восстановление дипломатических отношений и консенсус по решению территориальных проблем.
"Мы часто слышим от России, что Грузия сама прервала дипломатические отношения. Вот, Россия сама прервала авиасообщение и сама его восстановила. То есть по логике получается, кто прервал, тот и должен восстановить. Дипломатические отношения должна восстанавливать Грузия, Россия за нее этого сделать не сможет", – считает Арно Хидирбегишвили.