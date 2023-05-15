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Несчастный случай при работах по укреплению скалы в Тбилиси – подробности трагедии
Несчастный случай при работах по укреплению скалы в Тбилиси – подробности трагедии
Рабочие погибли во время работ по укреплению скалы, они попали под оползень 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T14:46+0400
2023-05-15T14:46+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси ежедневно проверяла объект на улице Артвини в районе Сванетис убани, где в результате несчастного случая погибли двое рабочих, сообщает телеканал "Имеди". Двое рабочих погибли 14 мая во время работ по укреплению скалы в районе Сванетис убани в Тбилиси. К моменту приезда врачей оба рабочих были мертвы. По словам местной жительницы, после дождей горный склон постепенно смещался вниз и угрожал дому, стоящему поблизости, поэтому и велись укрепительные работы.По словам очевидцев, одному из погибших было не более 20 лет. МВД Грузии приступило к расследованию инцидента. По предварительным данным, во время работ со скалы на улице Артвини обрушился пласт земли и рабочие оказались под землей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Несчастный случай при работах по укреплению скалы в Тбилиси – подробности трагедии
14:46 15.05.2023 (обновлено: 15:45 15.05.2023)
Рабочие погибли во время работ по укреплению скалы, они попали под оползень
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси ежедневно проверяла объект на улице Артвини в районе Сванетис убани, где в результате несчастного случая погибли двое рабочих, сообщает телеканал "Имеди".
Двое рабочих погибли 14 мая во время работ по укреплению скалы в районе Сванетис убани в Тбилиси. К моменту приезда врачей оба рабочих были мертвы.
По словам местной жительницы, после дождей горный склон постепенно смещался вниз и угрожал дому, стоящему поблизости, поэтому и велись укрепительные работы.
"Для того, чтобы дом не пострадал, районная администрация проводила укрепительные работы и заливала опорную бетонную стену... Разные службы мэрии ежедневно проверяли объект", – рассказала одна из очевидцев трагедии Ани Хуцидзе.
По словам очевидцев, одному из погибших было не более 20 лет.
МВД Грузии приступило к расследованию инцидента. По предварительным данным, во время работ со скалы на улице Артвини обрушился пласт земли и рабочие оказались под землей.