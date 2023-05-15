https://sputnik-georgia.ru/20230515/pervyy-sportivnyy-festival-proydet-v-tbilisi-277635858.html
Первый спортивный фестиваль пройдет в Тбилиси
Первый спортивный фестиваль пройдет в Тбилиси
Целью "Спортфеста" является популяризация здорового и активного образа жизни в обществе 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T07:32+0400
2023-05-15T07:32+0400
2023-05-15T07:32+0400
спорт
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expo georgia
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Спортивный фестиваль "Спортфест" впервые пройдет в столичном выставочном центре Expo Georgia 20-21 мая, сообщает Первый канал. Целью "Спортфеста" является популяризация здорового и активного образа жизни в обществе. Спортивные федерации, школы, клубы, спортивные залы и магазины постараются заинтересовать посетителей любого возраста спортом массой веселых занятий и сюрпризов. Мероприятия пройдут в открытом и закрытом пространствах одиннадцатого павильона, в котором будут устроены зоны для различных видов спорта, спортивная арена, сцена для выступлений спикеров, детская и фуд-зоны. "Помимо спортивных мероприятий, на территории будут организованы объекты питания, а также развлекательные мероприятия. Люди всех возрастов смогут принять участие в веселых мероприятиях. В фестивале примут участие известные и любимые спортсмены", – обещают организаторы. Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся до 21:00. Посещение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, expo georgia
спорт, грузия, новости, тбилиси, expo georgia
Первый спортивный фестиваль пройдет в Тбилиси
Целью "Спортфеста" является популяризация здорового и активного образа жизни в обществе
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Спортивный фестиваль "Спортфест" впервые пройдет в столичном выставочном центре Expo Georgia 20-21 мая, сообщает Первый канал.
Целью "Спортфеста" является популяризация здорового и активного образа жизни в обществе.
Футбол, бейсбол, джиу-джитсу, регби, автоспорт, горные виды спорта, фехтование, велоспорт – вот неполный перечень видов спорта, с которыми посетители встретятся на фестивале.
Спортивные федерации, школы, клубы, спортивные залы и магазины постараются заинтересовать посетителей любого возраста спортом массой веселых занятий и сюрпризов.
Мероприятия пройдут в открытом и закрытом пространствах одиннадцатого павильона, в котором будут устроены зоны для различных видов спорта, спортивная арена, сцена для выступлений спикеров, детская и фуд-зоны.
"Помимо спортивных мероприятий, на территории будут организованы объекты питания, а также развлекательные мероприятия. Люди всех возрастов смогут принять участие в веселых мероприятиях. В фестивале примут участие известные и любимые спортсмены", – обещают
организаторы.
Мероприятия начнутся в 12:00 и продлятся до 21:00. Посещение свободное.