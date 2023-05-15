https://sputnik-georgia.ru/20230515/press-konferentsiya-reaktsiya-smi-i-obschestva-na-otmenu-vizovogo-rezhima-dlya-grazhdan-gruzii-277679506.html
Пресс-конференция: Реакция СМИ и общества на отмену визового режима для граждан Грузии
Пресс-конференция: Реакция СМИ и общества на отмену визового режима для граждан Грузии
Пресс-конференция на тему "Реакция СМИ и общества на отмену визового режима для граждан Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T12:00+0400
2023-05-15T12:00+0400
2023-05-15T12:40+0400
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Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Как в Грузии восприняли неожиданное решение Москвы об отмене визового режима и восстановлении авиасообщения, расскажет главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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грузия, новости, общество, владимир путин, арно хидирбегишвили, анонсы
Пресс-конференция: Реакция СМИ и общества на отмену визового режима для граждан Грузии
12:00 15.05.2023 (обновлено: 12:40 15.05.2023)
Пресс-конференция на тему "Реакция СМИ и общества на отмену визового режима для граждан Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 15 мая, в 13:00
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Как в Грузии восприняли неожиданное решение Москвы об отмене визового режима и восстановлении авиасообщения, расскажет главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com
для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.