https://sputnik-georgia.ru/20230515/zaprescheno-dvizheniya-dlya-vsekh-vidov-transporta-na-perevale-bliz-kutaisi-277671067.html
Запрещено движения для всех видов транспорта на перевале близ Кутаиси
Запрещено движения для всех видов транспорта на перевале близ Кутаиси
Ограничения введены из-за схода оползня, ведутся очистительные работы 15.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-15T10:42+0400
2023-05-15T10:42+0400
2023-05-15T10:42+0400
грузия
новости
происшествия
кутаиси
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249495823_0:20:1000:583_1920x0_80_0_0_01a16e69a83e0ebfa9f4a02e2abb0db1.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мая— Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта временно запрещено на 23-м км участка дороги на перевале Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. На данном участке перевала дороги внутригосударственного значения сошел большой оползень, из-за чего и введен запрет. На территории уже мобилизована соответствующая техника и начинаются очистительные работы, сообщили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249495823_99:0:902:602_1920x0_80_0_0_840e49eaf44dbb2db5b2c999f1adbe70.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент автомобильных дорог
Запрещено движения для всех видов транспорта на перевале близ Кутаиси
Ограничения введены из-за схода оползня, ведутся очистительные работы
ТБИЛИСИ, 15 мая— Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта временно запрещено на 23-м км участка дороги на перевале Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
На данном участке перевала дороги внутригосударственного значения сошел большой оползень, из-за чего и введен запрет.
На территории уже мобилизована соответствующая техника и начинаются очистительные работы, сообщили в ведомстве
.