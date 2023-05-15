https://sputnik-georgia.ru/20230515/zaprescheno-dvizheniya-dlya-vsekh-vidov-transporta-na-perevale-bliz-kutaisi-277671067.html

Запрещено движения для всех видов транспорта на перевале близ Кутаиси

Запрещено движения для всех видов транспорта на перевале близ Кутаиси

Ограничения введены из-за схода оползня, ведутся очистительные работы 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T10:42+0400

2023-05-15T10:42+0400

2023-05-15T10:42+0400

грузия

новости

происшествия

кутаиси

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 15 мая— Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта временно запрещено на 23-м км участка дороги на перевале Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. На данном участке перевала дороги внутригосударственного значения сошел большой оползень, из-за чего и введен запрет. На территории уже мобилизована соответствующая техника и начинаются очистительные работы, сообщили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент автомобильных дорог