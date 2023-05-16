https://sputnik-georgia.ru/20230516/narodnye-primety-na-pelageyu-zastupnitsu-2023-chto-nelzya-delat-17-maya-277719986.html

Народные приметы на Пелагею Заступницу 2023: что нельзя делать 17 мая?

Народные приметы на Пелагею Заступницу 2023: что нельзя делать 17 мая?

По православному церковному календарю 17 мая поминают мученицу Пелагию Тарсийскую, пострадавшую за веру в 290 году, при императоре Диоклетиане

2023-05-16T13:39+0400

2023-05-16T13:39+0400

2023-05-16T13:39+0400

справки

религия

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В народном календаре праздник называют Пелагея Заступница, или День баклушников, с которым связаны многочисленные приметы и запреты. Что нельзя делать на Пелагею Заступницу: о народных приметах 17 мая читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Пелагею Заступницу играть с огнем или использовать колющие и режущие предметы – по народным приметам 17 мая нечисть не дремлет, и возрастает риск обжечься или нанести себе увечья острыми предметами. По народным приметам на Пелагею Заступницу нельзя обижать птиц, в том числе и домашних, и обходить их вниманием – можно лишиться благополучия и достатка, поэтому и от блюд с птичьим мясом 17 мая лучше отказаться. Нельзя на Пелагею Заступницу ссориться, ругаться, грубить и сплетничать – это плохая примета, помириться будет очень сложно. Дарить подарки 17 мая нельзя – по народным приметам вместе с подарками можно отдать благополучие и достаток. Народные приметы По народным приметам непогода затянется, если на Пелагею Заступницу грянет гром, а бледное небо предвещает сильный ветер. Урожай зерновых будет богатый, если в ночь на 17 мая небо будет усеяно звездами, ну а если пойдет дождь – это явная примета, что ягод и грибов будет много. Погода переменится, если с утра на Пелагею Заступницу на траве нет росы, а если стоит сильный запах сирени – значит, ожидается сильный дождь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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народные приметы пелагия заступница 2023 17 мая