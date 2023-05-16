https://sputnik-georgia.ru/20230516/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-277706722.html
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил примерно 2 миллиарда доллара, что на 23,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T09:01+0400
2023-05-16T09:01+0400
2023-05-16T09:01+0400
грузия
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259637155_0:100:3205:1902_1920x0_80_0_0_03ef83d419ff2cf4d1ef4bc1a3d97c19.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2023 года вырос почти на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,5 миллиарда долларов, что на 21,2% больше данных за январь-апрель 2022 года. Экспорт составил примерно 2 миллиарда доллара, что на 23,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 2 571,0 миллиона долларов, что почти на 19,5% больше аналогичного показателя за четыре месяца 2022 года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259637155_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3f59da57dfe059a6901937a6cdb9fa80.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Экспорт составил примерно 2 миллиарда доллара, что на 23,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2023 года вырос почти на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,5 миллиарда долларов, что на 21,2% больше данных за январь-апрель 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-апрель 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
1 960,0
23,5
Импорт
4 531,0
21,2
Всего
6 491,0
21,9
Экспорт составил примерно 2 миллиарда доллара, что на 23,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 2 571,0 миллиона долларов, что почти на 19,5% больше аналогичного показателя за четыре месяца 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.