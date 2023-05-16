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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Экспорт составил примерно 2 миллиарда доллара, что на 23,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T09:01+0400

2023-05-16T09:01+0400

2023-05-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2023 года вырос почти на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,5 миллиарда долларов, что на 21,2% больше данных за январь-апрель 2022 года. Экспорт составил примерно 2 миллиарда доллара, что на 23,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 2 571,0 миллиона долларов, что почти на 19,5% больше аналогичного показателя за четыре месяца 2022 года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиардов долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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