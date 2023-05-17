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Владелец кафе в Аджарии попытался сжечь себя
Владелец кафе в Аджарии попытался сжечь себя
Мужчина облил себя бензином и в прямом эфире вел трансляцию в соцсети 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T16:15+0400
2023-05-17T16:15+0400
2023-05-17T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Владелец небольшого кафе "Торнадо" в курортном поселке Квариати (Аджария) облился бензином и попытался поджечь себя после появления сотрудников муниципальной инспекции Батуми, собиравшихся демонтировать объект, сообщает телеканал TV 25. Мужчина облил себя бензином и в прямом эфире вел трансляцию в одной из социальных сетей. По словам мужчины, он просит отсрочку на два месяца, чтобы расплатиться с долгами, в которые влез из-за строительства кафе. По истечению срока он пообещал лично демонтировать здание кафе. Работники инспекции в свою очередь заявили, что владельцу объекта был дан месяц и срок истек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, аджария, батуми, грузия
Владелец кафе в Аджарии попытался сжечь себя
16:15 17.05.2023 (обновлено: 16:23 17.05.2023)
Мужчина облил себя бензином и в прямом эфире вел трансляцию в соцсети
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Владелец небольшого кафе "Торнадо" в курортном поселке Квариати (Аджария) облился бензином и попытался поджечь себя после появления сотрудников муниципальной инспекции Батуми, собиравшихся демонтировать объект, сообщает телеканал TV 25.
Мужчина облил себя бензином и в прямом эфире вел трансляцию в одной из социальных сетей.
"Прошу всех остановить эту несправедливость. Остановите незаконное действие Арчила Чиковани (мэр Батуми – прим. ред.) и Ачико Концелидзе (глава Батумской муниципальной инспекции). Разрушение "Торнадо" начинается незаконно", – сказал хозяин объекта.
По словам мужчины, он просит отсрочку на два месяца, чтобы расплатиться с долгами, в которые влез из-за строительства кафе. По истечению срока он пообещал лично демонтировать здание кафе.
Работники инспекции в свою очередь заявили, что владельцу объекта был дан месяц и срок истек.