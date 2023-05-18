https://sputnik-georgia.ru/20230518/nesmotrya-na-pozhar---vystavka-khudozhnika-80-kartin-kotorogo-sgoreli-proydet-v-tbilisi-277802550.html

Несмотря на пожар – выставка художника, 80% картин которого сгорели, пройдет в Тбилиси

Несмотря на пожар – выставка художника, 80% картин которого сгорели, пройдет в Тбилиси

По словам художника, пожар возник из-за небрежности рабочего в его мастерской 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Персональная выставка грузинского художника Георгия Дундуа, потерявшего почти 80% картин из-за пожара в мастерской в центре Тбилиси, открывается 20 мая в столичной галерее N9 Gallery. Пожар возник 15 мая в доме на улице Табукавшили, за гостиницей The Biltmore Tbilisi Hotel, которая расположена на проспекте Руставели. По словам художника, пожар произошел из-за небрежности рабочего в его мастерской. Несмотря на то, что большинство работ Дундуа сгорели, художник все-таки проведет персональную выставку под названием "Время цвета". Как пишут организаторы, произведения Дундуа "обладают своими именами, структурой, запахом", которые рассказывают свои истории путешествием в цветном времени. Пожар в центре Тбилиси уничтожил 80% работ грузинского художника>>Выставка по адресу ул. Д. Узнадзе, 9 продлится до 3 июня. Посетить выставку можно будет со вторника по четверг с 14:00 до 19:00. Посещение свободное. Георгий Дундуа – грузинский живописец, фотограф, автор анимационных фильмов и сказок. Работы Дундуа в основном относятся к абстрактному экспрессионизму. Художник многие годы жил и работал в Германии, однако сейчас Дундуа вновь живет и творит в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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