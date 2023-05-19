https://sputnik-georgia.ru/20230519/prezident-gruzii-vse-zhe-otpravitsya-v-bryussel-277835122.html

Президент Грузии все же отправится в Брюссель

Президент Грузии все же отправится в Брюссель

Президентская администрация заявила, что правительство Грузии затягивает с одобрением ее визита в Брюссель 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T13:48+0400

2023-05-19T13:48+0400

2023-05-19T13:48+0400

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ираклий гарибашвили

европарламент

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Обращение президента Грузии Саломе Зурабишвили о визите в Брюссель для выступления в Европарламенте будет удовлетворено, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. На прошлой неделе президентская администрация заявила, что правительство, которое еще 27 апреля получило обращение о запланированном на 31 мая визите президента в Брюссель, до сих пор не дало ответа. Зато правительство сразу после решения России снять запрет на прямое авиасообщение между странами, дало добро, отмечено в заявлении. При этом глава грузинского правительства назвал заявление администрации президента попыткой перенести внимание. "Думаю, что это попытка перенести внимание. Вообще ничего не происходит, мы работаем, и, главное, это те основные дела, которые мы осуществляем", – подчеркнул Гарибашвили. "Грузинская мечта" опасается последствий выступления президента в Брюсселе>>Президент Грузии планирует отправиться в Брюссель для выступления в Европарламенте. Это выступление планировалось еще 18 апреля, но, как заявила президент, поездка в Страсбург сорвалась из-за искусственного затягивания правительством процесса дачи согласия на визит. В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента. Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. Во время своего последнего выступления в парламенте Грузии Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. Названа новая дата выступления президента Грузии в Европарламенте>>По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. По словам лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, европарламент, грузинская мечта