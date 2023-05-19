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Россия и Грузия возобновляют прямое авиасообщение с пятницы

Россия и Грузия возобновляют прямое авиасообщение с пятницы

С 20 мая рейсы по маршруту Тбилиси-Москва возобновляет грузинская авиакомпания Georgian Airways 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания "Азимут".Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта "Внуково". Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России>>Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Возобновление полетов в Россию – с чем не может смириться грузинская оппозиция >>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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