https://sputnik-georgia.ru/20230520/gruzinskiy-otel-oproverg-informatsiyu-smi-o-prebyvanii-u-nikh-docheri-sergeya-lavrova--277866790.html

Грузинский отель опроверг информацию СМИ о пребывании у них дочери Сергея Лаврова

Грузинский отель опроверг информацию СМИ о пребывании у них дочери Сергея Лаврова

Оппозиционный телеканал "Мтавари" накануне распространил информацию о том, что дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова находится в Грузии 20.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-20T11:44+0400

2023-05-20T11:44+0400

2023-05-20T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Администрация грузинского четырехзвездочного отеля Akhasheni Wine Resort and Spa в Кахети опровергла распространенную информацию о пребывании у них дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова и о проведении в гостинице свадебного мероприятия, говорится в заявлении. Оппозиционный телеканал "Мтавари" 19 мая распространил информацию о том, что дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова находится в Грузии. СМИ сообщили, что якобы семья Лаврова готовится к пышной свадьбе в Кахети, а жених – брат зятя Лаврова Александра Винокурова. По их словам, в прерогативу отеля не входит идентификация гостей, и они обслуживают постояльцев из многих стран мира. "Мы обслуживаем всех, кто посещает отель через различные платформы бронирования. Идентификация посетителей не является нашей прерогативой. У отеля нет ни ресурсов, ни обязательств для этого", – говорится в заявлении.Поэтому администрация отеля не будет и не может быть проинформирована о цели визита своих гостей или их передвижении, отмечено в сообщении гостиницы.В администрации отеля также заявили, что никаких мероприятий в отеле не проводилось и не запланировано на воскресенье. "Свадебные кадры, опубликованные в СМИ, сделаны не в нашем отеле. Призываем вас воздержаться от распространения непроверенной информации", – говорится в сообщении. Информацию о нахождении на своей территории гостей под фамилией Лавров опровергли и в гостинице "Кварлис тба". СМИ сообщали, что часть гостей предстоящей свадьбы расположились в этом отеле.Как отмечено в обнародованном ими заявлении, постояльцев с фамилией Лавров в гостинице нет и до сих пор не было.До распространения телеканалом "Мтавари" информации о визите дочери главы МИД России в Грузию несколько тысяч человек вышли на акцию в центре Тбилиси, чтобы опротестовать возобновление прямого сообщения между двумя странами. Митингующие обвинили власти Грузии в том, что они свернули с прозападного курса страны и теперь проводят политику в интересах России. Тем самым, по их словам, власти поставили под угрозу безопасность страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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