Задержана часть участников акции у гостиницы в Кахети – в центре внимания семья Лаврова

Среди задержанных активисты Дима Чиковани, Лаша Хускивадзе, Ника Нарсия, а также члены партии "Гирчи – больше свободы" 20.05.2023

2023-05-20T13:57+0400

2023-05-20T13:57+0400

2023-05-20T15:07+0400

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Полиция задержала порядка десяти митингующих около гостиницы Kvareli Lake Resort ("Озеро Кварели") в регионе Кахети, где, по утверждению организаторов акции протеста, находятся члены семьи главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".На месте с ночи находятся представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую в свое время основал Михаил Саакашвили. Там же мобилизована полиция.Среди задержанных активисты Дима Чиковани, Лаша Хускивадзе, Ника Нарсия, а также члены оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы", сообщил телеканал "Формула".Оппозиция и ее сторонники собрались у гостиницы в ночь на субботу, 20 мая, после того, как в СМИ появилась информация о нахождении там дочери Сергея Лаврова – Екатерины Винокуровой. Оппозиционные телеканалы утверждают, что в субботу в гостинице проходит свадьба брата супруга Екатерины – Александра Винокурова. Церемония расписания состоялась в Тбилиси в пятницу.По его словам, администрация Kvareli Lake Resort подтвердила им, что в гостинице находятся родные Сергея Лаврова. "Около 5 утра мы с друзьями смогли дойти до гостиницы, до того, как произошла мобилизация полиции, и администрация гостиницы подтвердила", – заявил Мелия. Между тем накануне Kvareli Lake Resort назвала дезинформацией утверждения СМИ о том, что в этой гостинице гостит дочь Лаврова. "Гостей с фамилией Лавров не фиксируется и до сих пор не фиксировалось", – говорится в заявлении, обнародованном на странице гостиницы в соцсети.В Тбилиси снова протестовали: противники прямого авиасообщения с Россией перекрыли центр>>Комментарий накануне сделала и вторая гостиница – Akhasheni Wine Resort and Spa, так как оппозиционные телеканалы заявили, что гости из России разместились в двух отелях – Kvareli Lake Resort и Akhasheni Wine Resort and Spa.В комментарии Akhasheni Wine Resort and Spa говорится, что среди гостей дочери Лаврова нет и нет никого другого, кто бы бронировал номер с такой фамилией. Администрация отеля назвала распространенную информацию ложью и целенаправленной провокацией.Полиция защищает всех – глава МВД Грузии о событиях вокруг первого рейса из Москвы>>Спустя три часа после этого гостиница дала пояснения к этому комментарию. В нем сказано, что гостиница принимает гостей со всего мира и, соответственно, она обслуживает всех, кто делает брони посредством разных платформ."Идентификация гостей – это не наша прерогатива... Тут же заявляем, что в гостинице не было никакого мероприятия и на завтра (на 20 мая – ред.) тоже ничего не планируется. Распространенные в СМИ кадры свадьбы не были сняты в нашей гостинице", – сказано в сообщении Akhasheni Wine Resort and Spa.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

