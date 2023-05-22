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Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-22T09:01+0400
2023-05-22T09:01+0400
2023-05-22T09:18+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2023 года вырос на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 848,5 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 44,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-апрель 2023 года вывезли 40,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 36,2 тысячи тонн ферросплавов, 19 тысяч тонн натурального виноградного вина, 23 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн, а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн. Из России также завезли 311,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 302,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 27,8 тысячи емкостей из стекла и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, россия, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные
09:01 22.05.2023 (обновлено: 09:18 22.05.2023)
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2023 года вырос на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 848,5 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 44,6%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-апрель 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
226,2
44,6
Импорт
622,3
54,2
Всего
848,5
51,5
Из Грузии в РФ за январь-апрель 2023 года вывезли 40,6 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 36,2 тысячи тонн ферросплавов, 19 тысяч тонн натурального виноградного вина, 23 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-апрель 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
52,4
55,5
Ферросплавы
45,4
-20,4
Легковые автомобили
30,6
732,4
Минеральные воды
22,3
40,6
Воды, в т. ч. газированные
17,0
172,6
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн, а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн.
Из России также завезли 311,6 тысячи тонн природного и попутного газов, 302,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 27,8 тысячи емкостей из стекла и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-апрель 2023 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
212,4
186,6
Газ
80,4
118,5
Пшеничная мука
17,2
6,2
Емкости из стекла
15,0
183,5
Пшеница
13,9
17,2
В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.