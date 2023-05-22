https://sputnik-georgia.ru/20230522/narodnye-primety-na-simonov-den-2023-chto-nelzya-delat-23-maya-277904547.html

Народные приметы на Симонов день 2023: что нельзя делать 23 мая?

Народные приметы на Симонов день 2023: что нельзя делать 23 мая?

Православная церковь 23 мая поминает апостола Симона Зилота, одного из двенадцати учеников Спасителя – брата Иисуса Христа по плоти 22.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-22T13:59+0400

2023-05-22T13:59+0400

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справки

религия

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Праздник в народе называют Симонов день, или Симон Посев, с которым связано много запретов и примет. Что нельзя делать в Симонов день, какие народные приметы и запреты связаны с 23 мая, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Симонов день лениться – нужно обязательно сделать уборку в доме. По народным приметам, у кого 23 мая будет в жилище царить беспорядок, тот весь год проживет в хаосе. По народным приметам, удача отвернется от того, чей кошелек в Симонов день будет пустовать, поэтому нельзя 23 мая оставлять его пустым. Какой сегодня церковный праздник: 22 мая 2023>>Работать на земле в Симонов день нельзя, в частности, втыкать в нее 23 мая сельскохозяйственные орудия, колья, палки и другие острые предметы. Нельзя в Симонов день отказывать в помощи нуждающимся – это плохая примета, можно лишиться благосостояния. Поэтому 23 мая нужно обязательно покормить бездомное животное, если его случайно встретите. Делать в Симонов день необдуманные поступки или покупки нельзя – можно лишиться удачи и достатка. Обманывать 23 мая нельзя, даже из благих намерений – по народным приметам, все тайное может стать явным и обернуться для сказавшего неприятностью. Народные приметы Дождь пойдет в Симонов день, если ласточки с утра низко летают, а если пчелы сильно шумят – это явная примета, что предстоят солнечные дни. По народным приметам, лето предстоит дождливое, если 23 мая пошел дождь, а если выдался солнечный день – летний сезон ожидается жаркий и засушливый. Хорошая примета, если куры в Симонов день хорошо несутся – значит год ожидается благополучный. Материал подготовлен на основе открытых источников

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