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Одна история и культура – премьер поздравил жителей Грузии с "Абхазоба"
Одна история и культура – премьер поздравил жителей Грузии с "Абхазоба"
"Абхазоба" отмечается в день поминовения апостола Симона Кананита, проповедовавшего на территории Абхазии 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T11:35+0400
2023-05-23T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. День Абхазии – "Абхазоба" – отмечается в Грузии 23 мая по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, говорится в сообщении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по случаю праздника. Глава Грузинской православной церкви в 2013 году выступил с новой инициативой – отмечать 23 мая, в день поминовения апостола Симона Кананита, проповедовавшего на территории Абхазии, день Абхазии ("Абхазоба"). Как отметил глава правительства, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложила абхазам новый подход – политику примирения и восстановления доверия. Как отметил Ираклий Гарибашвили, у грузинского и абхазского народов одна история и культура, одни ценности и стремление к лучшему будущему. Премьер пожелал всем мира и развития Грузии.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, абхазия, ираклий гарибашвили, илия второй, грузинская православная церковь, грузинская мечта
Одна история и культура – премьер поздравил жителей Грузии с "Абхазоба"
11:35 23.05.2023 (обновлено: 11:56 23.05.2023)
"Абхазоба" отмечается в день поминовения апостола Симона Кананита, проповедовавшего на территории Абхазии
ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. День Абхазии – "Абхазоба" – отмечается в Грузии 23 мая по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, говорится в сообщении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по случаю праздника.
Глава Грузинской православной церкви в 2013 году выступил с новой инициативой – отмечать 23 мая, в день поминовения апостола Симона Кананита, проповедовавшего на территории Абхазии, день Абхазии ("Абхазоба").
"По благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Святейшего и Блаженнейшего Илии II 23 мая в Грузии мы празднуем "Абхазоба". Поздравляю всех, в первую очередь наших абхазских соотечественников, с этим днем", – сказано в сообщении на странице администрации правительства в соцсети.
Как отметил глава правительства, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложила абхазам новый подход – политику примирения и восстановления доверия.
"Политическая команда "Грузинской мечты" предложила нашим абхазским братьям новый подход – политику примирения и восстановления доверия. Ведь до восстановления территориальной целостности страны одна из основных целей нашей власти – заслужить доверие друг друга и вернуть наших братьев, наш абхазский народ", – говорится в поздравлении премьера.
Как отметил Ираклий Гарибашвили, у грузинского и абхазского народов одна история и культура, одни ценности и стремление к лучшему будущему.
"Именно это вселяет в нас надежду, что восстановление взаимного уважения, доверия и дружба сделают нас сильной, единой, развитой и европейской страной", – говорится в заявлении.
Премьер пожелал всем мира и развития Грузии.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.