https://sputnik-georgia.ru/20230523/odna-istoriya-i-kultura---premer-gruzii-pozdravil-zhiteley-gruzii-s-abkhazoba-277927425.html

Одна история и культура – премьер поздравил жителей Грузии с "Абхазоба"

Одна история и культура – премьер поздравил жителей Грузии с "Абхазоба"

"Абхазоба" отмечается в день поминовения апостола Симона Кананита, проповедовавшего на территории Абхазии 23.05.2023, Sputnik Грузия

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илия второй

грузинская православная церковь

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 23 мая – Sputnik. День Абхазии – "Абхазоба" – отмечается в Грузии 23 мая по благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, говорится в сообщении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по случаю праздника. Глава Грузинской православной церкви в 2013 году выступил с новой инициативой – отмечать 23 мая, в день поминовения апостола Симона Кананита, проповедовавшего на территории Абхазии, день Абхазии ("Абхазоба"). Как отметил глава правительства, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" предложила абхазам новый подход – политику примирения и восстановления доверия. Как отметил Ираклий Гарибашвили, у грузинского и абхазского народов одна история и культура, одни ценности и стремление к лучшему будущему. Премьер пожелал всем мира и развития Грузии.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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