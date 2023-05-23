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Партию героина обнаружили в порту Поти – СМИ
Партию героина обнаружили в порту Поти – СМИ
Партию героина обнаружили в тайнике грузовика, сообщили СМИ 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T17:59+0400
2023-05-23T17:59+0400
2023-05-23T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в порту города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в грузовике обнаружили крупную партию героина, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на представителей МВД Грузии. По данным телеканала, партия героина была обнаружена в тайнике грузовика, которым управлял гражданин Ирана. По факту возбуждено уголовное дело. В данный момент в порту работает полиция и таможенники. Размер партии героина, как и откуда он оказался в Грузии, не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, поти
Партию героина обнаружили в порту Поти – СМИ
17:59 23.05.2023 (обновлено: 18:03 23.05.2023)
Партию героина обнаружили в тайнике грузовика, сообщили СМИ
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в порту города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в грузовике обнаружили крупную партию героина, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на представителей МВД Грузии.
По данным телеканала, партия героина была обнаружена в тайнике грузовика, которым управлял гражданин Ирана.
По факту возбуждено уголовное дело. В данный момент в порту работает полиция и таможенники.
Размер партии героина, как и откуда он оказался в Грузии, не сообщается.