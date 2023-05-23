https://sputnik-georgia.ru/20230523/partiyu-geroina-obnaruzhili-v-portu-poti---smi-277946323.html

Партию героина обнаружили в порту Поти – СМИ

Партию героина обнаружили в порту Поти – СМИ

Партию героина обнаружили в тайнике грузовика, сообщили СМИ 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T17:59+0400

2023-05-23T17:59+0400

2023-05-23T18:03+0400

происшествия

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники полиции в порту города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) в грузовике обнаружили крупную партию героина, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на представителей МВД Грузии. По данным телеканала, партия героина была обнаружена в тайнике грузовика, которым управлял гражданин Ирана. По факту возбуждено уголовное дело. В данный момент в порту работает полиция и таможенники. Размер партии героина, как и откуда он оказался в Грузии, не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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