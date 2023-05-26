https://sputnik-georgia.ru/20230526/kuzichev-o-ranenii-zaluzhnogo-vzyatii-artemovska-plane-polshi-ustroit-perevorot-v-belarusi-278032576.html

Кузичев о ранении Залужного, взятии Артемовска, плане Польши устроить переворот в Беларуси

Кузичев о ранении Залужного, взятии Артемовска, плане Польши устроить переворот в Беларуси

Журналист Анатолий Кузичев рассказал в интервью каналу "Sputnik на русском" о предполагаемом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, а также о попытках... 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T11:31+0400

2023-05-26T11:31+0400

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Журналист Анатолий Кузичев рассказал в интервью каналу "Sputnik на русском" о предполагаемом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, а также о попытках киевского режима отвлечь внимание от потери Артемовска. Кроме того, обсудили с экспертом закат доминирования США и планы Польши организовать госпереворот в Беларуси. Подробнее смотрите в видео.

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