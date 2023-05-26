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Кузичев о ранении Залужного, взятии Артемовска, плане Польши устроить переворот в Беларуси
Кузичев о ранении Залужного, взятии Артемовска, плане Польши устроить переворот в Беларуси
Журналист Анатолий Кузичев рассказал в интервью каналу "Sputnik на русском" о предполагаемом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, а также о попытках... 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T11:31+0400
2023-05-26T11:31+0400
2023-05-26T11:31+0400
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Журналист Анатолий Кузичев рассказал в интервью каналу "Sputnik на русском" о предполагаемом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, а также о попытках киевского режима отвлечь внимание от потери Артемовска. Кроме того, обсудили с экспертом закат доминирования США и планы Польши организовать госпереворот в Беларуси. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, сша, видео
Журналист Анатолий Кузичев рассказал в интервью каналу "Sputnik на русском" о предполагаемом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного, а также о попытках киевского режима отвлечь внимание от потери Артемовска.
Кроме того, обсудили с экспертом закат доминирования США и планы Польши организовать госпереворот в Беларуси.
Подробнее смотрите в видео.