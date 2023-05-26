https://sputnik-georgia.ru/20230526/zaderzhanie-na-prazdnovanii-dnya-nezavisimosti-gruzii---muzhchina-prorval-kordon-politsii-278035202.html

Задержание на праздновании Дня независимости Грузии – мужчина прорвал полицейский кордон

Задержание на праздновании Дня независимости Грузии – мужчина прорвал полицейский кордон

Активисты пришли к зданию парламента Грузии, чтобы опротестовать то, что в этом году фасад здания законодательного органа не украсили флагами ЕС по случаю Дня... 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T12:36+0400

2023-05-26T12:36+0400

2023-05-26T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Полиция задержала мужчину возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси во время празднования Дня независимости за неподчинение законному требованию правоохранителей, сообщила телекомпания "ТВ Пирвели".Гражданские активисты 26 мая утром пришли с флагами Евросоюза к парламенту Грузии, где неподалеку, на площади Свободы, проходит церемония празднования Дня независимости. Часть из них изъявила желание пройти к месту празднования, где собрались военнослужащие, первые лица страны и другие представители власти, а также приглашенные гости, но полиция им не позволила.На территории у парламента на проспекте Руставели мобилизована полиция. Новый скандал в Грузии – флаг Евросоюза оказался в центре внимания>>Тема с флагами Евросоюза стала актуальной после того, как часть оппозиции и общественности выразили недовольство тем, что в этом году, в отличие от предыдущего, по случаю Дня независимости Грузии на фасаде парламента наряду с грузинским флагом не оказалось флага Евросоюза. Вновь стали говорить о том, что власти Грузии сворачивают с европейского пути. Однако, по мнению исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамуки Мдинарадзе, оппонентов раздражает независимость Грузии и соответствующая символика, и они пытаются выдать фашизм за демократию, спекулируя темой флага Евросоюза.А министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари отметил, что в этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе", и, соответственно, здание парламента оформлено флагами Грузии. В прошлом году слоганом празднования Дня независимости было "Вперед к Европе", так как в марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Впервые в истории празднования Дня независимости страны вместе с гимном Грузии был исполнен и гимн Евросоюза, а на фасаде парламента вместе с флагом Грузии вывесили флаг ЕС.Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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