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Грузия поддерживает мирный диалог между Азербайджаном и Арменией – премьер

Грузия поддерживает мирный диалог между Азербайджаном и Арменией – премьер

Глава грузинского правительства отметил, что Грузия поддерживает очень хорошие отношения с обеими странами 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T14:14+0400

2023-06-01T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией – это в интересах всего региона, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. При этом глава грузинского правительства отметил, что Грузия поддерживает очень хорошие отношения с обеими странами. "Позиция и роль Грузии очень нейтральны и непредвзяты в контексте укрепления стабильности и мира в нашем регионе", – сказал премьер. Грузия не раз брала на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном. В июне 2021 года при посредничестве Грузии азербайджанские власти освободили 15 армянских пленных, а Азербайджан получил от Еревана карты минных полей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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