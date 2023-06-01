https://sputnik-georgia.ru/20230601/kto-chasche-vsego-poluchal-grazhdanstvo-rossii-v-2023-godu-278207294.html
Кто чаще всего получал гражданство России в 2023 году?
Кто чаще всего получал гражданство России в 2023 году?
Таджикистан, Украина и Армения – первая тройка стран, жители которых в основном получали гражданство России в первом квартале 2023 года 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T20:12+0400
2023-06-01T20:12+0400
2023-06-01T20:12+0400
россия
в мире
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/01/278206973_160:0:1120:540_1920x0_80_0_0_c6327c457c86b01c9051fa174a070caa.jpg
В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, сколько иностранных граждан стали россиянами в январе-марте 2023 года. В настоящее время существует общий и упрощенный порядок получения гражданства РФ.Согласно закону, гражданство Российской Федерации приобретается по рождению; в результате приема в гражданство; в результате признания гражданином РФ; в результате выбора гражданства РФ при изменении российской государственной границы (оптации); в соответствии с международным договором РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/01/278206973_280:0:1000:540_1920x0_80_0_0_09707625f8dc2510ba5b499009b293f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, инфографика, инфографика
россия, в мире, инфографика, инфографика
Кто чаще всего получал гражданство России в 2023 году?
Таджикистан, Украина и Армения – первая тройка стран, жители которых в основном получали гражданство России в первом квартале 2023 года
В инфографике Sputnik Азербайджан
вы узнаете, сколько иностранных граждан стали россиянами в январе-марте 2023 года.
В настоящее время существует общий и упрощенный порядок получения гражданства РФ.
Согласно закону, гражданство Российской Федерации приобретается по рождению; в результате приема в гражданство; в результате признания гражданином РФ; в результате выбора гражданства РФ при изменении российской государственной границы (оптации); в соответствии с международным договором РФ.