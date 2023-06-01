https://sputnik-georgia.ru/20230601/kto-chasche-vsego-poluchal-grazhdanstvo-rossii-v-2023-godu-278207294.html

Кто чаще всего получал гражданство России в 2023 году?

Кто чаще всего получал гражданство России в 2023 году?

Таджикистан, Украина и Армения – первая тройка стран, жители которых в основном получали гражданство России в первом квартале 2023 года 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T20:12+0400

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В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, сколько иностранных граждан стали россиянами в январе-марте 2023 года. В настоящее время существует общий и упрощенный порядок получения гражданства РФ.Согласно закону, гражданство Российской Федерации приобретается по рождению; в результате приема в гражданство; в результате признания гражданином РФ; в результате выбора гражданства РФ при изменении российской государственной границы (оптации); в соответствии с международным договором РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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