Ультрасовременную дорогу открыли в Тбилиси
© Tbilisi City HallДорога соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани открылась в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Строительство дороги было осложнено оползневыми процессами
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Проект строительства ультрасовременной дороги со сложнейшим рельефом, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мачавариани в Тбилиси, это проект, который в Грузии осуществили впервые за последние 10 лет, заявил генеральный директор строительной компании Black Sea Group Амиран Мамучадзе журналистам.
© Tbilisi City HallДорога соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани открылась в столице Грузии
Дорога соединяющая проспект Геловани с улицей Мачавариани открылась в столице Грузии
© Tbilisi City Hall
Эта дорога – один из крупнейших проектов столицы. Ее начали строить в 2019 году, но в ходе работ возникли проблемы с оползневыми зонами и поэтому сроки завершения перенесли, и дорога открылась лишь 1 июня 2023 года. На открытии дороги присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Было много вызовов, которые существуют и часто возникают на подобных рельефах. Можно сказать, что за последние 10 лет не только в столице, но и в самой Грузии, на подобном рельефе, с подобными вызовами, такая дорога была сделана впервые", – сказал Мамучадзе.
Во время ремонта дороги все возникшие технические вызовы были преодолены, отметил он.
"Открыта достаточно серьезная, довольно внушительная и, можно сказать, ультрасовременная дорога, которая будет служить столице многие десятилетия. Дорога абсолютно безопасна", – заявил Мамучидзе.
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, вопросом оползневых участков занимались местные и немецкие специалисты.
"На отдельных участках дороги были сделаны сетки для защиты откосов, чтобы они были безопасны во всех отношениях и защищали от камнепадов. Эта четырехполосная бетонная дорога с сегодняшнего дня будет обслуживать население столицы", – заявил Каладзе на официальном открытии дороги.
На ремонт новой дороги было потрачено 16,4 миллиона лари, на работы по озеленению – около полумиллиона лари.
Дорога проходит у Центра управления неотложными ситуациями (112), между супермаркетом "Агрохаб" и бывшим зданием компании "Мате Моторс", а далее соединится с проспектом Маршала Геловани.