https://sputnik-georgia.ru/20230601/ultrasovremennuyu-dorogu-otkryli-v-tbilisi-278199802.html

Ультрасовременную дорогу открыли в Тбилиси

Ультрасовременную дорогу открыли в Тбилиси

Строительство дороги было осложнено оползневыми процессами 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T15:55+0400

2023-06-01T15:55+0400

2023-06-01T15:55+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Проект строительства ультрасовременной дороги со сложнейшим рельефом, соединяющей проспект Маршала Геловани с улицей Мачавариани в Тбилиси, это проект, который в Грузии осуществили впервые за последние 10 лет, заявил генеральный директор строительной компании Black Sea Group Амиран Мамучадзе журналистам. Эта дорога – один из крупнейших проектов столицы. Ее начали строить в 2019 году, но в ходе работ возникли проблемы с оползневыми зонами и поэтому сроки завершения перенесли, и дорога открылась лишь 1 июня 2023 года. На открытии дороги присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Во время ремонта дороги все возникшие технические вызовы были преодолены, отметил он. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, вопросом оползневых участков занимались местные и немецкие специалисты. "На отдельных участках дороги были сделаны сетки для защиты откосов, чтобы они были безопасны во всех отношениях и защищали от камнепадов. Эта четырехполосная бетонная дорога с сегодняшнего дня будет обслуживать население столицы", – заявил Каладзе на официальном открытии дороги. На ремонт новой дороги было потрачено 16,4 миллиона лари, на работы по озеленению – около полумиллиона лари. Дорога проходит у Центра управления неотложными ситуациями (112), между супермаркетом "Агрохаб" и бывшим зданием компании "Мате Моторс", а далее соединится с проспектом Маршала Геловани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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