https://sputnik-georgia.ru/20230602/privetstvuete-li-vy-proverku-vykhlopov-avtomobiley-na-ulitsakh-v-gruzii-278220703.html
Приветствуете ли вы проверку выхлопов автомобилей на улицах в Грузии?
Приветствуете ли вы проверку выхлопов автомобилей на улицах в Грузии?
02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T13:45+0400
2023-06-02T13:45+0400
2023-06-02T13:45+0400
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2023
Новости
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Sputnik Грузия
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия, новости, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, грузия, новости, общество, опросы
Приветствуете ли вы проверку выхлопов автомобилей на улицах в Грузии?
© photo: Sputnik / StringerАвтомобильная пробка в районе Варкетили в час пик
© photo: Sputnik / Stringer